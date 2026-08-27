Megtört a fél éve tartó optimizmus a magyar gazdaságban

– írja a GKI Gazdaságkutató Zrt., felmérésük szerint augusztusban a fogyasztók és az üzleti szféra hangulata is kissé romlott, a várakozások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe az előző időszak emelkedő trendje után 4 ponttal csökkent.

A közlemény szerint a GKI konjunktúra indexe folyamatosan nőtt január és július között, ebben az időszakban a mutató 11 ponttal emelkedett. Augusztusban viszont az index az előző hónaphoz képest 4 ponttal csökkent, így értéke mínusz 8. A GKI üzleti bizalmi indexe augusztusban csaknem 4 ponttal apadt az előző hónaphoz képest. Az ipari bizalmi index 6 ponttal csökkent havi összevetésben, a kereskedelmi 4, az építőipari index 5 ponttal mérséklődött. Az egyetlen ágazat, ahol javultak a kilátások az üzleti szolgáltatások, itt 1 pontos emelkedés történt.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor 2026 augusztusában enyhén csökkent júliushoz képest. A következő három hónapban a vállalkozások 7 százaléka készül a létszám bővítésére, 13 százaléka pedig annak csökkentésére. Júliusban ez a két arány 8 és 10 százalék volt. A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése augusztusban havi összevetésben gyakorlatilag nem változott. A kereskedők és az üzleti szolgáltatók kiszámíthatóbbnak érezték a környezetet, mint júliusban, míg az ipari és az építőipari cégek ezen a téren romlásról számoltak be.

Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, a május és július közötti mérséklődés után augusztusban gyakorlatilag nem változott az előző hónaphoz képest.

A következő három hónapban a cégek 16 százaléka tervez árat emelni, míg árcsökkentésre 7 százalékuk készül, szemben a júliusi 16 és 8 százalékkal. A lakossági várakozások nyolc, egymást követő hónapban jelentősen javultak, majd augusztusban romlottak: a GKI fogyasztói bizalmi indexe csaknem 4 ponttal csökkent júliushoz képest. A visszaesés a bizalmi mutató mind a négy részindexének apadásával magyarázható.

A legnagyobb mértékben az ország következő 12 havi gazdasági helyzetének megítélése gyengült: ez az alindex egyetlen hónap alatt 9 ponttal esett vissza. A háztartások elmúlt egy éves pénzügyi helyzetét tükröző index 5 ponttal, a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi várakozásokat jelző mutató pedig 4 ponttal csökkent. A nagy értékű fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségének megítélése 2 ponttal lett kisebb a júliusinál – olvasható a GKI Gazdaságkutató Zrt. közleményében. (MTI)