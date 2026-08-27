Óriási üvegtábla ölhette meg Pakson a világbajnok kajakost

Boros Gergely

Pakson szerdán délután munkabalesetben meghalt Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos. A szekszárdi születésű, Pakson élő egykori élsportoló a megyei teol.hu szerint egy padelpálya építése közben szenvedett halálos balesetet. Az Index úgy tudja, hogy a Paksi SE teniszpályái mellett készülő padelpálya munkálatai közben egy hatalmas üvegtábla zuhant Borosra. (A padel az egyik legnépszerűbb új sportág, kicsit olyan, mintha a squash és a tenisz keveréke lenne. Ennek megfelelően olyan, kisebb teniszpályára emlékeztető pályán játsszák, amit minden oldalról üvegfal vesz körül.)

Boros halálának ügyében nyomozás is indult, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított eljárást.

A 42 évesen meghalt Boros gyerekkorától az Atomerőmű SE sportolója volt, kosarazott és kajakozott is a klubban, végül az utóbbit választotta. A sprintszámok specialistája volt: mind az Európa-, mind a világbajnoki aranyát kajak négyesben nyerte 200 méteren 2004-ben, illetve 2007-ben. Emlékezetes volt az a 2014-es vb-ezüstje is, amit Dombi Rudolffal 500-on nyertek, mindössze 16 ezreddel lemaradva a győztes szlovákoktól. 2018 és 2024 között a szövetség szakmai igazgatója volt