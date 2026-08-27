Takács Péter azzal támadja Unger Annát, hogy agymosottnak tartja a választókat, miközben Unger ennek pont az ellenkezőjét mondta

Takács Péter új szintre fejlesztette a szövegkörnyezetükből kiragadott mondatokkal történő lejáratást. A Fidesz parlamenti képviselője ugyanis egy olyan félmondattal támadja Unger Annát, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökjelöltjét, aminek szövegkörnyezetéből kiderül, hogy Unger nem állította, hanem tagadta a Takács által kiemelt gondolatot.
Takács egy Unger bizottsági meghallgatásán készült képkockát osztott meg a Facebookon, az „agymosott választó” felirattal. A fideszes képviselő Unger jogi és gazdasági végzettségét hiányolta, és gyűlölködéssel vádolta a politológust. És az egyértelműség kedvéért még azt is hozzátette, hogy Unger „nem mellesleg választók millióit tartja agymosottnak”.
Unger vonatkozó teljes szövege azonban így hangzott:
„És én nem értek egyet azzal, hogy itt volt néhány millió agymosott választó, és ők tették. Nem ők tették. Itt voltak hivatalban lévő szereplők, akik azért kapták a fizetésüket, hogy megvédjék a közvagyont, megvédjék a magyar demokratikus jogállami működést, és ezt nem tették meg.”