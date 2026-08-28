85 éves korában meghalt Peter Cullen, Optimus Prime és Füles legendás szinkronhangja

85 éves korában meghalt Peter Cullen kanadai színész, aki többek között Optimus Prime-nak, a Transformers egyik legnépszerűbb szereplőjének, valamint Fülesnek, a Disney-féle Micimackó-sorozat borúlátó szamarának a hangját adta.

Cullen 1984-ben kezdte el játszani legismertebb szerepét, a hősies, mély hangú Optimus Prime-ot a Transformers című animációs sorozatban, később a pedig ugyanezt tette hét hollywoodi filmben is 2007 és 2023 között, valamint több spin-offban.

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Az 1980-as évek végétől Füles hangját is ő adta a Micimackó új kalandjai című televíziós rajzfilmsorozatban, illetve számos kapcsolódó sorozatban, filmben és videojátékban. További emlékezetes szerepei közé tartozott KARR, a KITT gonosz megfelelője a Knight Rider című sorozatban, valamint a Ragadozó hangja Arnold Schwarzenegger 1987-es Ragadozó (Predator) című filmjében. Ő adta King Kong üvöltéseit is az 1976-os King Kong című filmben.

Cullen 2011-ben Daytime Emmy-díjra jelölték egy animációs műsor kiemelkedő előadójaként, 2023-ban pedig életműdíjat kapott a Children's & Family Emmy Awards gáláján. Cullen további szerepei között volt Monterey Jack a Chip és Dale – A Csipet Csapat című animációs sorozatban. Az 1980-as és 1990-es évek számos animációs sorozatában is hallható volt, köztük a Pókember, a Donkey Kong, az Alvin és a mókusok, a Dungeons & Dragons, az Én kicsi pónim, a Kacsamesék és a Gumimacik című sorozatokban.