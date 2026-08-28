A dél-koreai rendőrség 310 ezer lezárt eltűnési ügyet vizsgál újra, mivel egy rendőr meghamisította a nyilvántartásokat, hogy hamarabb lezárhasson ügyeket

A dél-koreai rendőrség mintegy 310 ezer olyan eltűnési ügyet nyit meg újra, amelyet az elmúlt három évben zártak le, miután egy rendőrt őrizetbe vettek azzal a gyanúval, hogy meghamisította a nyilvántartásokat, hogy lezárhassa két ember eltűnésének ügyét. Mindkettőjüket később holtan találták meg.

A botrány ismét ráirányította a figyelmet arra, hogyan kezeli Dél-Korea a felnőttek eltűnését: tavaly több mint 70 ezer embert jelentettek be eltűntként, az esetek 99,7 százalékát azonban lezárták anélkül, hogy teljes körű keresést indítottak volna. Közülük 931 embert holtan találtak meg. A dél-koreai törvények szerint hivatalosan csak a gyerekeket, az autizmussal élőket, valamint a demenciával vagy értelmi fogyatékossággal élő embereket tekintik eltűnt személynek.

Az „eltűnt” státusz lehetővé teszi a rendőrség számára, hogy lekérje a telefonok helymeghatározási adatait, sürgősségi riasztást küldjön a környéken tartózkodó valamennyi mobiltelefonra, illetve DNS-vizsgálattal összevesse az eltűnt személy genetikai mintáját a családtagokéval. Mindenki mást „elszököttként” tartanak nyilván, és ezek az eszközök az ő esetükben automatikusan nem állnak a rendőrség rendelkezésére.

Fotó: JUNG YEON-JE/AFP

Az őrizetbe vett rendőr a déli üdülőszigeten, Csedzsun működő nyugati rendőrőrs eltűnt személyekkel foglalkozó csoportjában dolgozott. A gyanú szerint május közepén, mintegy két és fél órával azután, hogy egy 37 éves nő eltűnését bejelentette a párja, a rendőr lezárta az ügyet. A rendőr állítólag azt mondta a férfinak, hogy felvette a kapcsolatot a nővel, aki nem akarta, hogy tartózkodási helyét közöljék, a rendőrség szerint azonban semmilyen nyoma nincs annak, hogy ez megtörtént volna. A nő holttestét hétfőn találták meg egy pálmaültetvényen, mintegy 400 méterre attól a helytől, ahol lakott, 104 nappal azután, hogy utoljára látták.

Ugyanezt a rendőrt azzal is gyanúsítják, hogy egy hatvanas éveiben járó férfi eltűnésének ügyét már azon a napon lezárta, amikor családja július elején bejelentette az eltűnését. A férfi holttestét szombaton találták meg. Csedzsun ezen kívül két másik, eltűntként bejelentett embert is holtan találtak meg.

A rendőr tagadja, hogy szabálytalanságot követett volna el. A Csedzsu tartományi rendőrség szerint azt állítja, hogy az ügyek lezárása előtt kapcsolatba lépett mindkét eltűnt személlyel. Őrizetbe vették, és többek között hivatali kötelességszegéssel, valamint hivatalos elektronikus nyilvántartások meghamisításával vádolják.

A Yonhap hírügynökség szerint az ügyek felülvizsgálatát novemberig kell befejezni. Azokat az eseteket, amelyeknél felmerül a szabálytalan ügykezelés gyanúja, újra megnyitják. Az elmúlt tíz évben a politikusok több mint tíz törvényjavaslatot nyújtottak be annak érdekében, hogy a rendőrség a jelenleginél szélesebb körben kutathasson eltűnt felnőttek után. Egyik javaslatot sem fogadták el.

A kritikusok szerint a felnőtteknek joguk van eltűnni, ha ezt akarják, és arra figyelmeztetnek, hogy a rendőrség nyomkövetési jogosultságait kihasználhatnák például a tartozásukat behajtani próbáló hitelezők, illetve azok a bántalmazók is, akik menekülő partnerük után kutatnak. (Guardian)