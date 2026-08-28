A mélybe merülünk a Jeti Mozival

A Jeti Mozi következő filmjével egy tengeri merülésre invitálja nézőit, vasárnap bemutatjuk Antal Bendegúz Expedíció című dokusorozatának első, Mélység határán című epizódját.

A dokumentumfilm-sorozat első része egy tízfős magyar technikai búvárcsapat expedícióját követi a horvát–montenegrói határvidéken, az 1918-ban elsüllyedt Ferenc József cirkáló roncsához. A történelmi háttér azonban csak kiindulópont: a film valódi témája a mélység vonzása, a felfedezés izgalma és az, hogy mi késztet embereket arra, hogy újra és újra próbára tegyék fizikai és mentális határaikat.

A néző végigkövetheti, hogyan készül fel a csapat egy ilyen merülésre, hogyan kezelik a veszélyt és a váratlan helyzeteket, és mi történik velük odalent, amikor elfogy a fény, és már csak egymásra és a felszerelésükre számíthatnak. Közben a búvárokat is megismerjük: barátságokat, apa–fiú kapcsolatokat és különböző személyes motivációkat. Van, akinek a mélység meditáció, másnak menekülés vagy szenvedély. Az első epizód így nemcsak egy különleges roncs felkutatásáról szól, hanem arról az ősi emberi kíváncsiságról is, amely újra és újra az ismeretlen felé hajt bennünket.

Bár a sorozatnak csak az első része jelenik meg a Jeti Moziban, a rendező támogatást gyűjt a további részek elkészítéséhez, melyett ezen a linken tudtok támogatni.

A film vasárnap este lesz látható a Jeti Moziban és a 444 Youtube-csatornáján angol felirattal.

Az film szereplőiről

Az expedíciókat Czakó Ádám, a Karsztvíz Búvár- és Barlangkutató Egyesület alapítója, a hazai barlangi búvárélet meghatározó szereplője vezeti.

Édesapja, Czakó László a magyar barlangi búvárkodás egyik úttörője, a Debreceni Búvárklub alapítója és 27 éven át elnöke volt. Kutatásai elsősorban a Miskolc környéki és az erdélyi karsztbarlangokra irányultak. A barlangkutatás és a búvártudomány területén végzett kiemelkedő munkásságáért 1994-ben a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Nevéhez számos jelentős barlangi búvármentés fűződik, köztük a Rákóczi-barlang nemzetközi visszhangot kiváltó mentőakciója, amely során elsőként találta meg az öt napon át a barlang fogságában rekedt búvárt. A mentésben nyújtott helytállásáért Bátorságért Érdemjel kitüntetésben részesült.

Ezt az örökséget viszi ma tovább Czakó Ádám és csapata. Mexikóban, a Yucatán-félsziget vízzel elárasztott barlangrendszereiben végez feltáró és térképező expedíciókat. Jelenlegi kutatásaik egy olyan barlangra összpontosulnak, amelyet maga Czakó Ádám fedezett fel. Munkájukkal a világ egyik legkülönlegesebb föld alatti vízrendszerének megismeréséhez járulnak hozzá.

A rendezőről

Antal Bendegúz öt éve foglalkozik mozgókép-készítéssel. A Covid idején, állása megszűnése után autodidakta módon kezdte el tanulni a szakmát. Kapcsolatok nélkül indult, de kezdettől biztos volt benne, hogy kitartással megtalálhatja a helyét ezen a pályán.

Az elmúlt években szabadúszó operatőr-vágóként főként az ügynökségi világban dolgozott, a jövőben azonban operatőr-rendezőként szeretne hasonló filmes projektekben részt venni. Különösen a dokumentum- és ismeretterjesztő filmek, valamint a hétköznapi, mégis különleges és sokatmondó emberi történetek érdeklik. Munkájában az őszinte, valódi pillanatokat keresi: olyan dokumentumfilmeket szeretne készíteni, amelyek erejét éppen az adja, hogy nem kell őket megrendezni.

Azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalát, a Jeti Mozit a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) közösen, hogy megjelenési felületet biztosítsunk magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a polcokon végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, nagy sikerű dokumentumfilmek, de nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, a 444 Youtube-csatornájára is felkerülnek, ott elérhetők is maradnak.