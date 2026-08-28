Feljelentést tett a Belügyminisztérium a Fradiváros ügyében

A Belügyminisztérium a Ferencvárosi Torna Club Fradiváros-projektjéhez kapcsolódó, csaknem 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása miatt feljelentést tett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságán. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás bűntettének, továbbá hanyag kezelés és hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanúja merült fel, írja a Belügyminisztérium közleményében.

A magyar állam 2016-ban és 2017-ben két kormányhatározat alapján összesen 24,947 milliárd forint költségvetési támogatást biztosított az FTC számára a Népligeti sporttelep fejlesztésére, a Fradiváros I. és II. ütemének megvalósítására. A támogatói okiratok és az azok részét képező eredeti költségtervek kizárólag beruházási célokat – lebonyolítást, bontást, tervezést és építést – tartalmaztak. A Fradiváros a támogatás ellenére nem épült meg.

Az FTC által benyújtott és a Belügyminisztérium Sportért Felelős Államtitkársága által mindeddig el nem fogadott záróbeszámolók szerint a 10 milliárd forintos első ütemből több mint 8,5 milliárd forintot dologi, illetve működési kiadásként számoltak el, mindössze mintegy 1,44 milliárd forintot beruházásként. A második ütem 14,9 milliárd forintos támogatásából a klub több mint 3,1 milliárd forintot működési kiadásként jelentett le, míg 11,2 milliárd forintot az FTC Labdarúgó Zrt. részére adott tovább, amely vállalkozás hivatásos labdarúgók játékjogának megszerzésére költötte az adófizetők pénzét.

Az eredeti támogatói okiratok beruházási célra biztosították a közpénzt, majd a támogatás feltételeit 2020. október 14. és 2026. február 18. között mindkét esetben párhuzamosan 5-5 alkalommal módosították. Eközben 2022. december 28-án jelent meg az a kormányhatározat, amely alapján a megítélt támogatásokat már működési célokra is felhasználhatóvá tették.

A Belügyminisztérium feljelentésében foglalt jogi álláspont szerint ezek az utólagos döntések nem tehették visszamenőleg jogszerűvé a támogatás korábbi, eredeti céltól eltérő működési célú felhasználását. A vonatkozó szabályozás alapján ugyanis a támogatási cél utólagos módosítása a módosító kormányhatározat megjelenése előtt létrejött támogatási jogviszonyokra csak akkor alkalmazható, ha a kedvezményezett addig sem a támogatott tevékenység megvalósítását, sem a részére támogatási előlegként nyújtott költségvetési támogatás felhasználását nem kezdte meg. Az FTC által elszámolásra benyújtott számlák alapján azonban mindkét projektütem megvalósítása már a 2022. december 28-i módosító kormányhatározat előtt megkezdődött.

A Fradi elnök a Fidesz kongresszuson Fotó: Németh Dániel/444

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján hivatali visszaélés és bűnpártolás gyanúja is felmerülhet azoknak a hivatalos személyeknek a vonatkozásában, akik a támogatások céltól eltérő felhasználását követően, utólagos kormányzati döntésekkel, illetve a támogatói okiratok módosításával megkísérelhették a korábbi jogellenes felhasználás utólagos legalizálását. Vizsgálandó, hogy e döntésekkel jogtalan előnyt kívántak-e biztosítani az érintettek számára, illetve azok célja lehetett-e a korábbi jogellenes felhasználás elfedése, az abból származó vagyoni előny biztosítása vagy a büntetőjogi felelősségre vonás akadályozása.

A feljelentés szerint aggályos a Fradiváros Vagyonkezelő Zrt. szerepét. Az FTC saját tulajdonú társaságának vezető tisztségviselői ugyanis egyúttal az FTC vezetésének is tagjai voltak. A kifejezetten a beruházásra létrehozott vagyonkezelő társaság az I. ütem 10 milliárd forintos állami támogatásából 2,8 milliárd forintot kapott projektmenedzsment-, illetve lebonyolítói díjként. Ez a teljes támogatás 28 százaléka. A feljelentésben hivatkozott mérnökkamarai díjszámítás ugyanakkor egy ilyen nagyságrendű beruházás komplett lebonyolítására és műszaki ellenőrzésére 2,17 százalékos díjjal kalkulál.

A Fradiváros Vagyonkezelő Zrt. a feljelentés szerint kizárólag az FTC-től, azon belül az állami támogatásból jutott bevételhez, és mintegy 800 millió forint adózás előtti nyereséget ért el. A társaság emellett az állami támogatásból kapott összegből 845 millió forint kölcsönt nyújtott az FTC Labdarúgó Zrt.-nek.

A rendelkezésre álló dokumentumok szerint az összegből hivatásos labdarúgók játékjogának megszerzését finanszírozták, ráadásul a futballisták játékjogának megvásárlása már a 2019-es évektől zajlott. A feljelentés ezért annak vizsgálatát is kéri, hogy a támogatás megszerzése, továbbadása és felhasználása során tett nyilatkozatok megfeleltek-e a valóságnak és az uniós állami támogatási szabályoknak.

A Belügyminisztérium ismeretlen tettes(ek)kel szemben kéri a büntetőeljárás lefolytatását. A feljelentés megtételével párhuzamosan a Sportállamtitkárság az FTC-nek nyújtott, a Fradivárosra vonatkozó támogatás (és annak ügyleti kamatainak) visszafizetéséről rendelkezett. A klub előtt három lehetőség áll:

30 napon belül egy összegben visszafizeti a támogatás összegét,

12 hónapos részletfizetést kér az összegre

vagy utóellenőrzés elrendelését indítványozza.

A Fradiváros kapcsán megjegyzendő, hogy Orbán Viktor a talán utolsó kormányfői döntésével még segítő kezet nyújtott, jobban mondva próbált nyújtani Kubatov Gábornak, amikor még utolsó miniszterelnöki pillanataiban a Magyar Közlönybe foglaltata az 1136/2026 számú, elnevezése szerint egyes költségvetési kérdésekről szóló, mindössze három pontból álló kormányhatározat ugyanis „felkéri a honvédelmi minisztert” arra, hogy