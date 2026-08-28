Hegedűs Zsolt felmentette a Honvédkórház főigazgatóját

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán jelentette be, hogy felmentette a Honvédkórház főigazgatóját. A miniszter azt írta, hogy felmentette főigazgatói tisztségéből Wikonkál Norbert Miklóst, az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház főigazgatóját, az intézmény új főigazgatójává pedig Duray Gábor Zoltánt, a Honvédkórház Kardiológiai Osztályának osztályvezető főorvosát nevezi ki.

Fotó: Németh Dániel/444

„A Honvédkórház nem egy a sok kórház közül. Magyarország egyik legfontosabb centrumkórháza, a legmagasabb progresszivitási szinten is ellátást nyújtó intézmény, amely hatalmas területért és betegkörért felel” - fogalmazott. Hozzátette, a felelősség nagyságát jól mutatja, hogy Budapesten minden tizedik aktív fekvőbetegeset, és csaknem minden nyolcadik műtéti eset a Honvédkórházhoz kötődik.

A miniszter szerint a cél, hogy a Honvédkórház egyszerre legyen kiemelkedő civil centrumkórház és a magyar honvéd-egészségügy meghatározó bázisa, amely a katonai készenlétben, a missziós felkészítésben, a tömeges sérültellátásban és a válsághelyzeti egészségügyi felkészülésben is kulcsszerepet tölt be. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, Duray Gábor Zoltán feladata világos: erősebb betegellátás, több fejlesztés, korszerűbb Honvédkórház és megerősített honvéd egészségügyi képesség.