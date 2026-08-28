Szexuális bűncselekmények miatt húsz éve körözték a brit férfit, most Polgárnál fogták el az M3-ason

Augusztus 25-én az FBI Magyarországra delegált egységétől kapott jelzést a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Transzatlanti Műveleti Osztálya, miszerint egy nemzetközi elfogatóparanccsal keresett brit állampolgár Magyarországon keresztül utazhat át, írja közleményében a rendőrség. A szövetségi ügynökök azt is elmondták magyar kollégáiknak, hogy a férfit több mint húsz éve körözik, és a legkeresettebb bűnözők közé tartozik.

Az amerikai társhatóságok 2003-tól nyomoztak ellene gyermekkorú személy sérelmére, illegális szexuális tevékenységre irányuló kényszerítés és rábírás bűncselekmény elkövetése miatt.

A gyanúsított 2004 szeptemberében szökött meg az Egyesült Államokból, a feltételezés szerint Angliába. Az amerikai büntetőeljárásban 2004-ben emeltek vádat ellene, 2004 novemberében elfogatóparancsot adtak ki ellene, majd 2006-ban a nemzetközi körözését is elrendelték. 2006 márciusa óta körözte a Washingtoni Interpol Iroda is a férfit.

A magyar nyomozók azonnal akcióba lendültek, majd a gyors és hatékony intézkedéseknek köszönhetően azonosították azt az angol forgalmi rendszámú gépkocsit, amit a körözött használt. Ez alapján derítették ki, hogy a férfi augusztus 26-án Romániából lépett be hazánkba. Majd miután az aktuális tartózkodási helyét is behatárolták, a KR NNI felvette a kapcsolatot a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékeseivel, tájékoztatva őket arról, hogy az autó Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felől az M3-as autópályán feléjük tart.

A járőrök Polgárnál érték utol és vezették ki az autót egy pihenőhelyre, majd igazoltatták a sofőrt. A gyanú beigazolódott, a járművet a keresett 60 éves férfi vezette, akit azonnal el is fogtak, majd előállították a Hajdúnánási Rendőrkapitányságra, ahol őrizetbe vették. A KR NNI kezdeményezte a férfi kiadatási letartóztatását, a bíróság azonban szabadon engedte.

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A Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya közleményben indokolta, miért engedték szabadon a férfit, akit 2003-ban vettek őrizetbe az amerikai hatóságok. A férfi e-mailes levelezés útján kapcsolatot tartott fenn egy nővel, akiről azt hitte, hogy egy 13 éves lány, és találkozót beszélt meg vele szexuális kapcsolat létesítése céljából. A nő, akivel a terhelt valójában kommunikált, egy titkos műveletet végző rendőrtiszt volt. A megszervezett találkozón a rendőrök elfogták és letartóztatták a brit állampolgárságú férfit, akit később a tárgyalásig szabadlábra helyeztek. A terhelt 2004 szeptemberében elhagyta az Egyesült Államokat és Angliába távozott.

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a kiadatásról szóló szerződés kihirdetéséről szóló törvény szerint a Magyarországon tartózkodó személy külföldi állam megkeresésére büntetőeljárás lefolytatása céljából akkor adható ki, ha az a cselekmény, amely miatt a személy kiadatását kérik, mind a magyar törvény, mind a megkereső állam törvénye szerint egy évet meghaladó szabadságvesztéssel vagy ennél súlyosabb büntetéssel büntetendő. A brit férfi cselekménye a magyar jog szerint az elkövetés idején hatályos Büntető Törvénykönyv rendelkezései szerint megrontás bűntetteként minősülhetne.

Figyelemmel azonban arra, hogy a bíróság megítélése szerint a jelen ügyben nem volt gyermekkorú sértett, a nemzetközi elfogatóparancsban írt cselekmény a magyar jogszerint nem minősül bűncselekménynek.

A Fővárosi Törvényszék kiadatást megtagadó végzése nem vált véglegessé, az ügyészség által bejelentett fellebbezésre tekintettel az ügy másodfokon a Fővárosi Ítélőtáblán folytatódik.