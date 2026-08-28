Már most 40 százalékkal többet adakoztak nagyvállalatok az amerikai félidős választásokra, mint a teljes 2024-es elnökválasztási ciklusban

Az amerikai vállalatok rekordösszegű, 646 millió dollárral támogatták a politikai kampányokat 2025 eleje és 2026 júniusának vége között, ez 40 százalékkal több annál, mint amennyit a 2024-es elnökválasztási ciklus teljes ideje alatt költöttek – derül ki a Public Citizen nevű érdekvédelmi szervezet friss adataiból.

A kiugró adakozás motorja a Koch Inc. ipari konglomerátum, de ide sorolhatók az újonnan belépő online sportfogadási vállalatok is, amelyek nagyjából 76 millió dollárt fordítottak a november 3-i félidős választásokra, mindkét párt jelöltjeit támogatva. A nagy dohány- és kannabiszvállalatok szintén jelentős összegeket adományoztak, elsősorban republikánus jelölteknek.

Az amerikai legfelsőbb bíróság 2010-ben feloldotta a politikai kampányokra vonatkozó adományozási és költési korlátozások egy részét, ez lehetővé tette, hogy vállalatok és magánszemélyek korlátlan összegeket adományozzanak a politikai pártoktól függetlenül működő politikai csoportoknak. Azóta a vállalatok összesen 1,7 milliárd dollárt adományoztak amerikai választásokra, ennek körülbelül egyharmada a mostani választási ciklusban érkezett.

A Public Citizen adatai szerint megugrott a republikánusokat támogató politikai akcióbizottságoknak, vagyis PAC-oknak adott vállalati adományok összege is. A Charles Koch republikánus megadonor által irányított, magántulajdonban lévő Koch Inc. júniusban 20 millió dollárt adott a Koch-hálózathoz tartozó Americans for Prosperity Action politikai akcióbizottságnak. A Camel és Newport cigarettákat gyártó Reynolds American dohányipari vállalat április végén egy leányvállalatán keresztül 5 millió dollárt adományozott Donald Trump amerikai elnök MAGA Inc. nevű szuper PAC-jének. Hat kannabiszcég összesen 11,5 millió dollárt adott júniusban az America First Agriculture Action Inc.-nek. Ez egy olyan szuper PAC, amelynek ugyanaz a pénztárnoka, mint a MAGA Inc.-nek.

MAGA Fotó: BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP

Az iparágak közül továbbra is a kriptoszektor a legnagyobb vállalati adományozó, ezt az online sportfogadás és a mesterséges intelligencia követi. Ez a három ágazat együtt több mint a vállalati adományok felét adta: összesen 344 millió dollárt, ebből a sportfogadási ágazat félidős választásokra adott hozzájárulásai eddig 76 millió dollárra nőttek.

A Polymarket előrejelzési piac most először kapcsolódott be az amerikai választások finanszírozásába: áprilisban 10 ezer dollárt adományozott a V-PAC: Victors, not Victims nevű PAC-nek. Ez a szervezet a Kormányzati Hatékonysági Minisztérium (DOGE) korábbi társelnöke, Vivek Ramaswamy ohiói kormányzóválasztási kampányát támogatja. A Polymarket júniusban a vállalati anyacégén keresztül további 1 millió dollárt adott a CLF PAC-nek, amely republikánus képviselőházi jelölteket támogat.

A ChatGPT fejlesztőjével, az OpenAI-jal kapcsolatba hozott Leading the Future nevű szuper PAC eddig 50 millió dollár adományt jelentett, ezzel pedig a mesterségesintelligencia-szektor bejelentett kampánytámogatásai összesen 62 millió dollárra nőttek. Az OpenAI korábban azt közölte: „Egyetlen külső politikai csoport sem beszél az OpenAI nevében, és egyik sem képviseli a vállalat álláspontját.”

A 646 millió dolláros összeg csak a jéghegy csúcsa. A FEC adatai nem tartalmazzák az állami és helyi választásokra fordított pénzeket, így nem jelenik meg bennük az a 65 millió dollár sem, amelyet a Meta különített el az állami szintű választásokra.

Emellett vannak olyan politikai kiadások is, amelyeket egyáltalán nem lehet nyomon követni. Egyre több vállalat mozgatja politikai adományait úgynevezett „sötét pénzes” csoportokon keresztül. Ezek jellemzően olyan nonprofit szervezetek, amelyeknek nem kell teljes körűen nyilvánosságra hozniuk, hogy kik támogatják őket, illetve mire használják fel a pénzüket. A Claude AI-asszisztenst fejlesztő Anthropic 40 millió dollárt adományozott egy ilyen szervezetnek, a Public First Action nevű nonprofitnak. A szervezet összesen 100 millió dollárt gyűjtött össze, amelyet a félidős választásokra kíván fordítani – közölte egy szóvivő.

Az Anthropic korábban azt közölte, hogy adományait oktatási célokra fel lehet használni, de közvetlenül konkrét választási versenyek támogatására nem. A Public First Action szóvivője szerint a szervezet pénze egy széles donor-koalíciótól származik, de nem volt hajlandó nyilvánosságra hozni a többi támogatót.

Fotó: ALLISON ROBBERT/AFP

A vállalati adatokból emellett hiányzik több millió dollár, amelyet az érintett cégek vezetői közvetlenül, magánszemélyként költöttek el. Ilyen például az Elon Musk által a szövetségi választásokra eddig fordított több mint 90 millió dollár. Szintén nem szerepel az összesítésben a Google társalapítója, Sergey Brin által Kaliforniában egy tervezett vagyonadó és más ügyek ellen folytatott kampányra elköltött több mint 106 millió dollár. (Reuters)