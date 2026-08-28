Meghalt a norvég király

Nyolcvankilenc évesen pénteken meghalt V. Harald norvég király - jelentette be a norvég királyi palota. A közlemény szerint Európa legidősebb, más egy ideje súlyosan beteg uralkodója péntek reggel fél 7-kor hunyt el a nemzeti kórházban (Rikshospitalet). Utódja Haakon herceg lett.

Fotó: RODRIGO FREITAS/Lise Ĺserud / NTB

Haakon trónra lépése azonban a norvég monarchia súlyos bizalmi válságának közepette történik. A trónöröklést nehezíti és a királyi pár megítélését árnyalja, hogy Haakon felesége, Mette-Marit a 2010-es években – Epstein elítélését követően – éveken át tartott kapcsolatot a szexuális bűncselekményekért elítélt milliárdossal. Az ügyre fény derítő dokumentumok és a bizalmas levelezések óriási népmegháborodást váltottak ki. Jonas Gahr Støre miniszterelnök példátlan módon nyíltan bírálta a leendő királynét a „rossz ítélőképessége” miatt, és bár Mette-Marit nyilvánosan bocsánatot kért, a botrány közvetlenül a trónörökösi pár tekintélyét rombolja.

Továbbá Mette-Marit korábbi kapcsolatából született fia, a 29 éves Marius Borg Høiby komoly jogi és erkölcsi válságba sodorta a családot: idén júniusban négy év börtönbüntetésre ítélték két rendbeli nemi erőszak, valamint kapcsolati erőszak és egyéb bűncselekmények miatt (az ítélet ellen fellebbezett). A botrányok hatására a norvég monarchia lakossági támogatottsága a 2024-es 72 százalékról 54 százalékra zuhant vissza, és a felmérések szerint a társadalom közel fele úgy véli, hogy Mette-Marit a kialakult helyzetben alkalmatlan arra, hogy királyné legyen. (via MTI, The Guardian)