Gumiabroncsokat és más hulladékot szedtek ki a Velencei-tóból önkéntesek

Szombat reggel közösségi medertakarítást szervezett Gárdony Város Önkormányzata a Velencei-tónál. Az önkéntesek ezúttal két helyszínen, a Nádfal kikötőnél és a Sirály strandon gyűjtötték össze a tó medrébe került hulladékot.

Az akció előzménye egy korábbi közösségi medertisztítás volt, amelynek során százas nagyságrendben emeltek ki gumiabroncsokat a Velencei-tóból. Ezek mellett fémcsövek, rozsdás szerkezetek, deszkák és más, a tó medrébe nem tartozó tárgyak is előkerültek. Az önkormányzat szerint a korábbi takarítás után sok pozitív visszajelzés és lakossági megkeresés érkezett, többen jelezték, hogy egy újabb alkalomhoz is szívesen csatlakoznának. A nagy érdeklődés miatt szervezték meg az augusztus 29-i újabb akciót.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A Nádfal kikötőnél Eötvös Pál polgármester, a Sirály strandon pedig Omischl Mihály alpolgármester várta az önkénteseket. A résztvevők néhány óra munkával járultak hozzá a Velencei-tó medrének és környezetének megtisztításához. Az önkormányzat korábban azt írta: nem fogadható el, hogy ilyen mennyiségű idegen anyag maradjon a tó medrében, ezért folytatni akarták a megkezdett munkát.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Augusztus elején a vízügy is beavatkozásokat végzett a Velencei-tónál. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és Gajdos László élő környezetért felelős miniszter akkor azt írta, hogy az alacsony vízállás miatt több helyen meg kell nyitni vagy mélyíteni a tó különböző víztereit összekötő átjárókat és csatornákat. Erre azért volt szükség, mert a tartós szárazság miatt annyira lecsökkent a Velencei-tó vízszintje, hogy egyes vízterek már nem vagy csak korlátozottan kapcsolódnak egymáshoz. A sekély átjárók és csatornák több helyen részben feltöltődtek iszappal, ezért a vízmozgás lelassult vagy teljesen megszűnt. Az elszigetelődő sekély vízterek gyorsabban felmelegedhetnek, romolhat a vízminőség és csökkenhet az oxigéntartalom, ami a halakat, a vízi élővilágot és a nádasokat is veszélyeztetheti.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A Velencei-tó alacsony vízállása már korábban is látványos helyzeteket teremtett, tavaly októberben egyes partszakaszokon olyan alacsony volt a víz, hogy a mederben száraz lábbal lehetett sétálni. A vízügy akkor hangsúlyozta, hogy a tavak vízszintjének ingadozása önmagában természetes jelenség, szakértők ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy a klímaváltozás miatt gyakoribbá váló száraz időszakokhoz alkalmazkodó stratégiára van szükség.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A Velencei-tó vizének és környezetének hőmérséklete az elmúlt évtizedekben emelkedett, miközben a tó vízszintje erősen ingadozott és a vízminőség is romló tendenciát mutatott. A romló folyamatok megfékezéséhez szakértők szerint „azonnali beavatkozásra volna szükség regionális adaptációs stratégiák formájában”.