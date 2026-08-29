Kovács Zoltán kirúgása után távozik a Nimród Vadászújság szerkesztősége

„Hét év után a Nimród Vadászújság készítői búcsúznak. Nem így terveztük, nem így szerettük volna, de egy korszak most véget ér” – írta a Facebookon Bors Richárd, a lap eddigi főszerkesztő-helyettese. Hozzátette: 85 lapszámon át tették a dolgukat, és állítása szerint „bárki bármit mond, politikamentesen”.

„Írtunk, fotóztunk, terepen voltunk, kérdeztünk, vitáztunk, hallattuk a hangunkat, beleálltunk vitás kérdésekbe (olyankor is, amikor mások csak gyáván lapítottak), utánajártunk történeteknek, de címlaptól címlapig egyetlen lapszám elkészítését sem vettük félvállról”

– fogalmazott. Bors szerint az elmúlt években vadászokkal, erdészekkel, természetvédőkkel, kutatókkal, szakemberekkel és gyerekekkel is találkoztak, illetve mindazokkal, akik számára fontos a magyar vadászat, a természet és a vadászati kultúra jövője. Azt írta, mindez most már „a múlt része”, és eljött a búcsú ideje.

„Le lehet bennünket cserélni, de az elmúlt hét év munkáját, döntéseit, sikereit és eredményeit nem lehet elvenni, kitörölni. Amit létrehoztunk, azt az újság lapjai, internetes- és social media felületei, az elkészült anyagok, a közös történetek és mindenekelőtt az olvasók emlékei őrzik tovább.De ez is már történelem.” Azt írta, a szeptemberi lapszám lesz az utolsó, az új csapatnak pedig sok sikert kívánt.

Az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöksége júniusban felmentette Kovács Zoltánt, az áprilisban megbukott Orbán-kormány nemzetközi kommunikációért felelős államtitkárát a Nimród Vadászújság főszerkesztői feladatainak ellátása alól.

A volt államtitkár a lap Facebook-oldalán osztotta meg gondolatait a döntésről. A szavai arról árulkodtak, hogy nehezen emésztette meg azt:

„A mai nap döntésének fényében - melyre nem hívtak meg és személyesen nem is közölték - csak két gondolat: - köszönöm mindenkinek, aki az elmúlt 7 évben velünk volt és őszintén gondolta, hogy a vadászat ügyében nincs pártpolitika csak józan szakmai megfontolások; büszkék lehetünk arra, amit végeztünk!” - mindenki másnak küldöm Fekete István (“Gyeplő nélkül”) idezetét: »Nem csoda, hogy annyi baj van a világon, mert az emberek gonoszságánál csak az ostobaságuk nagyobb.«”

A Telex akkori cikke szerint Védegylet felmondta az Egy a Természettel Nonprofit Kft.-vel fennálló kiadói szerződését is, amit „a megváltozott külső körülményekkel” indokoltak. Az Egy a Természettel Nonprofit Kft.-t 2019-ben alapították, tulajdonosa a magyar állam, eredetileg a 2021-es Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás lebonyolítására hozták létre. A Hvg.hu cikke szerint még 2025-ben is 700 millió forint támogatást kapott az államtól, részben a Nimród fenntartására, így például Kovács Zoltán milliós főszerkesztői fizetésére. A társaság fb-jének egyik tagja egyébként az a Kovács Róbert volt, aki közben Kovács Zoltán feleségének üzlettársa volt egy Kartal-Ép Kft. nevű cégben, írta meg a 24.hu még 2021-ben.