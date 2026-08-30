Hét ember meghalt és 23 eltűnt, miután felborult egy komp Észak-Ciprus partjainál

Vasárnap fölborult egy több mint 260 utast szállító komp Észak-Ciprus partjainál - jelentette a TRT török állami hírcsatorna. A katamarán stílusú komp a Ciprus etnikailag megosztott északi részén fekvő Girne (görögül Kerínia) kikötőjéből tartott a dél-törökországi Tasucuba, de a parttól néhány kilométerre bajba jutott.

Fotó: ALI RUHLUEL/Anadolu via AFP

A nemzetközileg el nem ismert „Észak-ciprusi Török Köztársaság" miniszterelnöke, Ünal Üster azt közölte, halálos áldozatok és sérültek is vannak. A török média szerint is több halálos áldozata van a tragédiának.

Ünal Üstel három után arról posztolt, heten haltak meg, 23 ember eltűnt, őket keresik a mentőalakulatok. A 267 emberből 237-et sikerült kimenteni.

Kerínia polgármestere, Murat Senkul korábban arról beszélt, a helyzet „nagyon súlyos”. Ő arról írt, a fedélzeten 270-en voltak az utasokkal és a legénységgel együtt, a török belügyminisztérium szerint viszont 267 ember volt a fedélzeten. A nicosiai török nagykövet, Murat Basceri megint más számokat közölt. Ő arról beszélt, a kompon 259 utas és 8 főnyi személyzet volt, és a többségüket kimentették. (via MTI, BBC. A megjelent cikket Ünal Üstal friss nyilatkozatával frissítettük.)