Hősként ünneplik a nepáli iskolaigazgatót, aki biztonságos helyre menekített 1643 diákot a villámárvíz alatt

Biztonságba helyezett, kimenekítésre váró gyerekek, Nuwakot, augusztus 28. Fotó: ARUN SANKAR/AFP

A pusztító földcsuszamlás, az áldozatok keresése és a jövőbeli, hosszú helyreállítás és nélkülözés fenyegetése közben vannak erőt adó történetei is a nepáliaknak. A brit Times riportozott a Trishuli-völgy nagyvárosából, Nuwakotból.

Ahogy jött a hír, hogy közelít a villámárvíz, Rajendra Dawadi iskolaigazgatónak, a 47 éves angoltanárnak csupán percei voltak a cselekvésre. Eleinte azt hitte, az iskola biztonságos, és erre jó oka volt: az épület betonból épült, és a folyó szintjénél körülbelül 60 méterrel magasabban állt. De amikor egy szülő azzal rohant be az iskolába, hogy a víz gyorsan emelkedik, Dawadi bekapcsolta a vészcsengőt, és utasította a tanárokat, hogy ürítsék ki az osztálytermeket. Nem várta meg a buszokat, amelyek nem is tudtak volna odamenni, hanem gyalog vezette az 1643 gyereket és a tanári kart egy magaslati pontra, egy szent fügefa köré.

Csodával határos módon mind az 1643 gyerek sértetlenül úszta meg. A tanári karból egy olyan kolléga tűnt el, aki visszatért a folyó melletti bérelt szobájába, hogy reggelit főzzön. Az iskola gondnoka szintén életét vesztette, miután visszatért, hogy bezárja az ajtókat.

A Times videója:

(via India Today)