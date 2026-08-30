Megkéselt két fiatalt egy 64 éves férfi Debrecenben, egyikük belehalt sérüléseibe

Megkéselt két fiatalt egy 64 éves férfi Debrecenben, vasárnap hajnalban. Az RTL Híradójának információi szerint a 23 éves, létavértesi áldozatot szíven szúrta a támadó, ő később a szakszerű orvosi ellátás ellenére életét vesztette. Társát pedig a hasán szúrta meg a támadó, ő is súlyos sérülést szenvedett, de neki még volt annyi ereje, hogy egy közeli dohányboltban segítséget kérjen. A dehir.hu megkeresésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központja azt közölte, hogy a másik sérült állapota stabil.

A járőrök a támadás után két órával megtalálták a késelőt, akit megbilincseltek, előállítottak a főkapitányságra, majd gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

Az adatok szerint a gyanúsított szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd késével mindkettőjüket megszúrta. Az RTL információi szerint a hajléktalan támadó egy nőt bántalmazott ordítozva az utcán, a fiatalok emiatt szóltak rá, kérték, hogy hagyja abba, ne bántsa a nőt. A férfi ezt követően rántott elő egy kést és lépett oda a padon ülő áldozataihoz.

A police.hu azt írja, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága életveszélyt okozó testi sértés bűntett miatt folytat eljárást a budapesti lakossal szemben. (via MTI)