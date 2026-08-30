Mélység határán: Miért merülsz le oda, ahova nem kéne?

A Jeti Mozi bemutatja Antal Bendegúz Expedíció című dokusorozatának első részét, a Mélység határánt.

című dokusorozatának első részét, a A rendező egy tízfős magyar technikai búvárcsapatot követ, amely az 1918-ban elsüllyedt Ferenc József cirkáló roncsához merül le a horvát–montenegrói határvidéken.

A film középpontjában a mélymerülés veszélye, a felfedezés izgalma, a csapatmunka és a fizikai-mentális határok feszegetése áll.

Közben a búvárok személyes motivációit és kapcsolatait is megismerjük: van, akinek a mélység meditáció, másnak menekülés vagy szenvedély.

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Stáb

Rendező / Operatőr / Vágó - Antal Bendegúz

Hang / Sound Design - Vranik Krisztián (Krizsó) / Antal Bendegúz

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