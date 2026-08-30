Mélység határán: Miért merülsz le oda, ahova nem kéne?

- A Jeti Mozi bemutatja Antal Bendegúz Expedíció című dokusorozatának első részét, a Mélység határánt.
- A rendező egy tízfős magyar technikai búvárcsapatot követ, amely az 1918-ban elsüllyedt Ferenc József cirkáló roncsához merül le a horvát–montenegrói határvidéken.
- A film középpontjában a mélymerülés veszélye, a felfedezés izgalma, a csapatmunka és a fizikai-mentális határok feszegetése áll.
- Közben a búvárok személyes motivációit és kapcsolatait is megismerjük: van, akinek a mélység meditáció, másnak menekülés vagy szenvedély.
Ha tetszett a film, támogasd a következő két rész elkészülését.
Stáb
Rendező / Operatőr / Vágó - Antal Bendegúz
Hang / Sound Design - Vranik Krisztián (Krizsó) / Antal Bendegúz
Köszönet:
- Eke Máté
- Karsztvíz Búvár- és Barlangkutató Egyesület
- Czakó Ádám
- Eke Zsolt
- Oszvald Xénia
- Vranik Krisztián
- Csillag Marcell
- Photoking
- MyActionCam