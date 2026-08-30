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Mélység határán: Miért merülsz le oda, ahova nem kéne?

FILM
  • A Jeti Mozi bemutatja Antal Bendegúz Expedíció című dokusorozatának első részét, a Mélység határánt.
  • A rendező egy tízfős magyar technikai búvárcsapatot követ, amely az 1918-ban elsüllyedt Ferenc József cirkáló roncsához merül le a horvát–montenegrói határvidéken.
  • A film középpontjában a mélymerülés veszélye, a felfedezés izgalma, a csapatmunka és a fizikai-mentális határok feszegetése áll.
  • Közben a búvárok személyes motivációit és kapcsolatait is megismerjük: van, akinek a mélység meditáció, másnak menekülés vagy szenvedély.

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Stáb

Rendező / Operatőr / Vágó - Antal Bendegúz
Hang / Sound Design - Vranik Krisztián (Krizsó) / Antal Bendegúz

Köszönet:

  • Eke Máté
  • Karsztvíz Búvár- és Barlangkutató Egyesület
  • Czakó Ádám
  • Eke Zsolt
  • Oszvald Xénia
  • Vranik Krisztián
  • Csillag Marcell
  • Photoking
  • MyActionCam
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