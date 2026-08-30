Nem a becsületes utat választották: ötvenezer doboz sört loptak el Kaliforniában

Ötvenezer doboz sört loptak el egy elosztóközpontból az Egyesült Államokban, Kaliforniában – derül ki a megkárosított cég felhívásából.

A feltételezett tettesek egy Montclairben működő elosztóközpontból vihették el a két szállítmányt, összesen 50 ezer doboz Pabst Blue Ribbont, mintegy 70 ezer dollár (kb. 22 millió forint) értékben. A valószínűsíthető bűncselekményre akkor derült fény, amikor az elosztóközpontból augusztus 17-én útnak indított szállítmányok nem érték el a rendeltetési helyüket.

Illusztratív sör. Fotó: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

A rendőrség közölte, hogy az egyik szállítmány 45 ezer dollár értékben az arizonai Tucson felé indult útnak a délelőtti órákban, majd egy órával később egy alvállalkozóként bemutatkozó szállító hamis papírokkal elvitt további 25 ezer dollárnyi italt.

A gyártócég szeptember közepéig adott ultimátumot a sörtolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák az ellopott csaknem 20 tonnányi szállítmányt. Az 1844-ben Wisconsin államban alapított Pabst Brewing Company felhívásában „megértését” hangoztatta, hogy nagy csábítást jelenthet ekkora mennyiség birtoklása a népszerű márkából, de hozzátették, hogy a tolvajok jobban tették volna, ha „becsületes úton” jutnak hozzá az árucikkhez. (MTI)