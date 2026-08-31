15 túrázó eltűnt, miután villámárvíz söpört végig a Grand Canyonon

Szombat délután egy villámárvíz csapott le a Grand Canyonban a Bright Angel Canyon és a Phantom Ranch térségében, ennek következtében 15 ember eltűnt.

Eddig 62 embert mentettek ki helikopterrel az árvízzel érintett területről, sérültekről nem érkezett jelentés. Egy nő, aki a kimentettek között volt, a BBC-nek azt mondta, „rémisztő volt” a helyzet. „Gyönyörű nap volt, aztán az emberek hirtelen sikoltozni és futni kezdtek.”

A Nemzeti Park szolgálata először 20 eltűntről tájékoztatott, ezt a számot módosították később 15-re. Arra kértek mindenkit, hogy aki tud olyan túrázókról, akik szombaton szombaton a Bright Angel Creek folyó mentén tartózkodtak, jelezze nekik. Egyben figyelmeztettek arra is, hogy vasárnapra és hétfőre további zivatarokat és heves esőzéseket jósolnak, amelyek „további villámárvizekhez, törmelékárakhoz, sziklaomlásokhoz” vezethetnek.