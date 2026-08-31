A rakpart köveire esett egy férfi a Pontoonnál

Olvasónk leveléből értesültünk arról, hogy szombat este „egy rendkívül súlyos” baleset történt a Pontoonon. Olvasónk beszámolója szerint „egy vendég összeverekedett valakivel”, és miközben megpróbálta őket szétválasztani a biztonsági szolgálat, paprikaspray-t alkalmaztak, emiatt olvasónk szerint „a vendég elvesztette látását és egyensúlyérzékét” és a rakpart köveire esett.

A rendőrség megkeresésünkre azt válaszolta, hogy hozzájuk augusztus 30-án éjjel 1 óra 23 perc körül érkezett több bejelentés is, miszerint „a Lánchíd pesti hídfőjénél egy férfi a rakpart kövezetére esett”. A rendőrség közleménye szerint a férfit a mentők súlyos sérülésekkel kórházba vitték, „a történtek teljes körű tisztázása érdekében” pedig „a BRFK csoportosan elkövetett garázdaság bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást”. A nyomozók tanúkat hallgattak meg és lefoglalták a kamerafelvételeket, de további tájékoztatást a nyomozás folyamata miatt egyelőre nem adtak.

Az Országos Mentőszolgálat válasza szerint a helyszínről egy 40 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. További tájékoztatást ők sem adtak.

Az ügyben kerestük a Pontoont is, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.

A közvetlenül a Duna-parton található szórakozóhelyen, a Pontoonon már többször történt hasonló baleset: legutóbb 2025 májusában esett le a rakparti sétányról a Pontoonnál egy férfi, aki később belehalt sérüléseibe, de már 2019-ben is előfordult, hogy valaki leesett és a parti sziklák közé zuhant a Lánchídnál.

11:40 Frissítés: A Pontoon megkeresésünkre válaszolva jelezte, hogy szeretnék kiemelni, „hogy az esemény nem a Pontoon szabadtéri vendéglátóegység területén zajlott, hanem attól távolabb, közterületen”. Egyben közölték azt is, hogy „verekedésben érintett társaság tagjai alkalmaztak gázspray-t a konfliktus során, nem a biztonsági szolgálat”.

„A baleset bekövetkezése után haladéktalanul segítséget nyújtottunk, részt vettünk a helyszín biztosításában, és mindent tőlünk elvárható módon segítettünk, az intézkedő hatóságokkal együttműködtünk. Tudomásunk szerint a kiérkező hatóságok nem hozták összefüggésbe az esetet vendéglátó egységünk működésével. A vendégeink biztonsága kiemelkedően fontos szempont számunkra, ezért az ügy körülményeinek feltárását teljes mértékben támogatjuk, és együttműködünk az illetékes hatóságokkal” – közölte a Pontoon.