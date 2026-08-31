Életveszélyesen megverte volt barátnője új élettársát

A Nógrád megyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt emelt vádat egy 28 éves nógrádi férfivel szemben, aki súlyosan bántalmazta volt barátnője új élettársát.

A vádirat szerint a férfi 2025. január 2-án felkereste egy nógrádi kistelepülésen lakó ismerősét, mert megtudta, hogy ott van a volt barátnője az új élettársával. Odament, és minden előzmény nélkül többször ököllel arcon és fejen ütötte, majd meg is rúgta a férfit, aki nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, de fennállt a lehetősége a súlyosabb, életveszélyes sérülés keletkezésének is.

A Nógrád megyei Főügyészség a visszaeső férfivel szemben életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és más bűncselekmények miatt emelt vádat. Az ügyészség a vádiratában 7 év börtönbüntetés és 7 év közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.