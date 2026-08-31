Hárman meghaltak Linzben a hat hete tartó legionáriusbetegség-járványban

Közel hat hete ad okot aggodalomra Felső-Ausztria fővárosában, Linzben egy legionáriusbetegség-járvány. Eddig 32 ember betegedett meg, hárman pedig életüket vesztették. A járvány kitörésének okait még nem sikerült maradéktalanul tisztázni. Helmut Salzer, linzi infektológus azt mondta a ZiB 2 című műsorban, hogy jelenleg a linzi Kepler Egyetemi Klinikán három beteget ápolnak, egy személy pedig az intenzív osztályon fekszik.

A betegséget okozó legionella baktériumok apró vízcseppeken keresztül jutnak a tüdőbe. A legionellák tehát nem egyszerű cseppfertőzéssel, hanem úgynevezett aeroszolok révén terjednek. Ezek a finom vízcseppek a levegőben mozognak, és a szél akár több kilométeres távolságba is elszállíthatja őket.

A városban azt gyanítják, hogy nagy, ipari hűtő- és klímaberendezések okozták a járványt. Salzer ezt nagyon is hihetőnek tartja, elvégre ezek „hatalmas aeroszolfelhőket” bocsátanak ki.

Salzer hangsúlyozta, hogy az „egyéni kockázat” alacsony. A kitörést természetesen „nagyon-nagyon komolyan” veszik. Amennyiben tüdőgyulladásra utaló tünetek jelentkeznek, mint például láz, köhögés és légzési nehézség, azonnal orvoshoz kell fordulni.

A megbetegedések elmúlt tíz évben tapasztalható meredek emelkedése Salzer szerint több okra vezethető vissza:

Elöregedő társadalom: A lakosság egyre idősebb, így fogékonyabbá válik az ilyen típusú kórokozókra.

Klíma és technológia: Az éghajlati változások, valamint a hűtőberendezések és légkondicionálók egyre gyakoribb telepítése is potenciális fertőzésforrást jelent.

Hőhullámok: A hosszabb és intenzívebb meleg időszakok kedvezőbb feltételeket biztosítanak a legionelláknak a hűtőtornyokban való szaporodáshoz.

Salzer szerint a fertőzéskitörések megelőzésének egyik konkrét intézkedése „az ipari klímaberendezések regisztrálása és nyilvántartásba vétele” lenne. Jelenleg ez nincs így: egy legionella-kitörés esetén a berendezéseket először fel kell kutatni. Emellett a klímaberendezések karbantartásának törvényi rögzítése is észszerű lépés lenne. (Der Standard)