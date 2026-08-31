Letartóztatás helyett egy hónap felügyeletet rendelt el a bíróság a siófoki gázolóval szemben

Bár az ügyészség letartóztatást indítványozott, a bíróság bűnügyi felügyeletet rendelt el a siófoki halálos baleset gyanúsítottjával szemben – derül ki a Somogy Vármegyei Főügyészség közleményéből. Augusztus 11-én egy 18 éves enyingi fiatal Siófokon nagyjából 100 km/óra sebességgel gázolt halálra egy biciklistát az üdülőövezetben, ahol a megengedett sebesség 40 km/óra volt.

A gázolás helyszíne Fotó: Katasztrófavédelem

A Kaposvári Járási Ügyészség a sofőr letartóztatását indítványozta a szökés és a bizonyítás megnehezítése veszélyére hivatkozva. Az ügyészség indítványának a Kaposvári Járásbíróság nyomozási bírája részben adott helyt és a szökés veszélye miatt egy hónapi időtartamra – nyomkövető eszköz alkalmazása mellett – a gyanúsított bűnügyi felügyeletét rendelte el. A bírósági döntéssel szemben az ügyészség fellebbez, a letartóztatásról a Kaposvári Törvényszék dönt másodfokon.