Megvan a NAV új elnöke és a helyettese

A világ egyik legnagyobb, alkoholos italokat gyártó és forgalmazó multinacionális vállalatától, a Guinness, a Smirnoff és a Johnnie Walker gyártásáért felelős Diageo Csoporttól igazolja legújabb elnökét, Rózsáné Sádt Mónikát a NAV – derült ki a Pénzügyminisztérium közleményéből.

Mint írják, a leendő elnök jelenlegi munkahelyén, „a DIAGEO Csoportnál több mint tíz országban működő szervezetet vezet, és adózási, adatszolgáltatási, irányítási, megfelelési, külkereskedelmi és technológiai folyamatokért felel”.

A NAV bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese Sisák Attila lesz, aki a közlemény szerint „több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az adó- és költségvetési csalások, a pénzmosás, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezett bűnözés elleni fellépés területén. Pályafutása során a rendőrség, a Pénzügyminisztérium, a Vám- és Pénzügyőrség, majd a NAV kötelékében dolgozott a közvagyon védelméért.” Jelenleg pedig az OTP Bank Szankciós Szűrési Osztályát vezeti.

A Pénzügyminisztérium szerint az előző kormányzat alatt a NAV politikai befolyás alá került, a közbizalom és a hitelesség meggyengült, az új vezetés legfontosabb feladata ennek a helyreállítása lesz.

Rózsáné Sádt Mónika mellett további 48 ember pályázott a NAV elnöki tisztségére kiírt nyilvános pályázatra, a szűrési folyamat után végül öt jelöltet hallgatott meg személyesen Kármán András pénzügyminiszter. „A NAV-nál a jövőben senki nem számíthat politikai védelemre vagy kivételezett bánásmódra” – írja minisztérium.

Mint írják, kiválasztásában szerepet játszottak a hazai és nemzetközi szakmai tapasztalata mellett a NAV jövőjéről alkotott elképzelései. „Célja egy olyan korszerű adóhatóság kialakítása, amely egyszerűbbé és átláthatóbbá teszi az adózást, hatékonyan támogatja a költségvetési stabilitást, szervezetében és szemléletében pedig alkalmazkodik a XXI. század kihívásaihoz” – írja a közlemény, majd az új elnök pályázatát idézik: