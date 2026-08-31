Újra lehet Budapest Parádé

„Táncolj Budapest Parádé! Több mint 20 év után újra az Andrássy úton” – jelentette be honlapján a budapestparade.com, miszerint „az SSD Parádé Nonprofit Kft. 2027 augusztusában több mint 20 év kihagyás után megszervezi Magyarország legnagyobb ingyenes zenei rendezvényét, a parádét”.

Terveik szerint az Andrássy úton körülbelül 30 kamion fog felvonulni, amiken „az elektronikus zene főbb magyar és külföldi képviselői fogják képviseltetni magukat”. Úgy fogalmaztak, céljuk „ennek a hagyománynak a feltámasztása”.

Azt írják, a rendezvény ingyenes „és az is marad”, azonban hozzáteszik, hogy szervezési költségeik magasak, a fellépők, a technikai háttér és a biztonság mind forrást igényelnek, emiatt adományokat kérnek az AI-fotókkal illusztrált oldalon.

Azt írják, a helyszínen is lehet majd „támogatni” a bulit: „A Budapest Parádé teljes útvonalán és a hivatalos helyszíneken munkatársaink és önkénteseink mobil POS terminálokkal és lezárt gyűjtődobozokkal várnak.”

A SSD Parádé Kft. ügyvezetői az Opten szerint Dr. Szép Árpád Olivér ügyvéd és Száler Gábor András, a reklámajándékokat gyártó yesBTL Kft. ügyvezető igazgatója. A budapestparade.com-on fontosnak tartották kiemelni azt a részt, hogy cégükből „osztalékfizetés nincsen”, illetve hogy: „Minden támogatással üvegzseb jelleggel elszámolunk és ezt közzétesszük honlapunkon. Pozitív eredmény esetén a fennmaradt összeget a rákövetkező évi parádé szervezésére fordítjuk”

A Budapest Parádé a 90-es évekbeli berlini Love Parade-ek magyar verziója volt, 2006-ban tartották az utolsó parádét, 2007-ben már elmaradt a felvonulás, a 24.hu azt írja, a szponzoroktól befolyó összegek akkor nem voltak elegendőek a rendezvény költségeinek fedezésére.