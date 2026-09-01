Alig van víz a Marosban, Arad megyében az összes mellékfolyója kiszáradt

Kiszáradt a Maros valamennyi mellékfolyója Arad megyében a hónapok óta tartó csapadékhiány miatt, maga a Maros pedig átlagosan már csak az ilyenkor megszokott vízmennyiség nagyjából harmadát szállítja – írja a Transtelex.

Mérik a Maros vizének sótartalmát a magyarországi szakaszon, 2025 június 14-én. Fotó: Oláh Tamás/MTI/MTVA

A folyó vízhozama mind a négy Arad megyei mérőponton jóval elmarad a sokéves átlagtól: Soborsinnál másodpercenként 63,8 köbmétert mértek, ami körülbelül a fele a megszokottnak, Lippánál viszont már csak az átlag 26, Aradnál 29, a magyar határ közelében fekvő Nagylaknál pedig 32 százalékát mérik. Utóbbi helyen másodpercenként 42,8 köbméter vizet szállított a Maros.

A helyzet a határ magyar oldalán is hasonló. Szeptember 1-jén éjfélkor Makónál mínusz 117 centiméteres vízállást és másodpercenként 36,9 köbméteres vízhozamot mértek. A mínusz 117 centiméter 2022-ben még történelmi mélypontnak számított, azóta azonban ezt is sikerült alulmúlni: 2025 októberében mínusz 124 centiméterig apadt a folyó. A Transtelexnek akkor nyilatkozó kutató szerint a Maros vízszintje 2012 óta tartósan csökken, és a vízhozama is egyre kisebb.

A román vízügyi szakemberek szerint most elsősorban az utánpótlás hiánya okoz komoly problémát. A Maros folyó ugyanakkor még nem érte el történelmi mélypontját: a térségben 1985 januárjában mérték az eddigi legalacsonyabb vízhozamot, akkor másodpercenként mindössze 15,5 köbméter vizet szállított.