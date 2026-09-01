Elhunyt Édouard Balladur, volt francia miniszterelnök

97 éves korában elhunyt Édouard Balladur korábbi francia miniszterelnök – jelentette be családja kedden. Az örmény bevándorló hátterű családból származó Édouard Balladur 1964-ben, Charles de Gaulle köztársasági elnöksége idején csatlakozott az akkori miniszterelnök, Georges Pompidou stábjához államtanácsosként, majd az Élysée-palotába is követte a köztársasági elnökké választott Pompidou-t, ahol 1973-tól már az elnöki hivatal főtitkári posztját töltötte be 1974-ig, az elnök haláláig.

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Az országos politikába csak az 1980-as években tért vissza Jacques Chirac biztatására, aki akkor a jobboldali, Tömörülés a Köztársaságért (RPR) párt elnökeként számított rá. Miután az RPR 1986-ban megnyerte a nemzetgyűlési választást, Balladur előbb államminiszterként, majd gazdasági, pénzügy- és privatizációs miniszterként is szolgált a Jacques Chirac vezette kormányban 1988-ig.

Öt évvel később, miután újra a jobboldal nyerte meg a nemzetgyűlési választást, Édouard Balladurt bízta meg a kormányalakítással François Mitterand elnök, mivel Jacques Chirac nem indult a posztért. Kormányfői mandátumának az vetett véget, hogy 1995-ben a korábban a mentoraként is emlegetett Chirackal szemben maga is elindult az elnökválasztáson, de a voksolás második fordulójába már nem jutott be. Később viszont úgy döntött, hogy csatlakozik az elnökké választott Chirac stábjához, és először az elnöki hivatal főtitkárhelyetteseként, majd később már a főtitkáraként szolgált.

Noha Balladur kormányfőként népszerű volt, a Chirackal kialakult rivalizálása a jobboldal akkor kezdődő megosztottságához vezetett, a politikai élettől való visszavonulása után pedig az elnökválasztási kampányának illegális finanszírozásával vádolták meg. A gyanú szerint egy Pakisztánnal kötött fegyverszállítási szerződésből származó, utólagos jutalékfizetés volt az ügy hátterében. Az illetékes bíróság 2021-ben felmentette a vád alól, a volt védelmi miniszterét, az azóta szintén elhunyt François Léotard-t viszont kétéves, felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.



Egykori költségvetési minisztere, a később köztársasági elnöki posztot is betöltő Nicolas Sarkozy példaképének, továbbá a barátjának és a mentorának nevezte, Emmanuel Macron elnök szerint pedig „Balladurnek a szívében volt Franciaország, amit megfontoltan és odaadóan szolgált”. (via MTI)

