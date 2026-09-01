Gipszkartonozni tanul a letartóztatásban lévő Őrsi Gergely

„Szeptember 1-jén nekem is kezdődik a tanév, tanulok, amit lehet és amit polgármesterként is használni fogok: elkezdem a könnyűszerkezet-és gipszkartonépítő képzést” – tették közzé az adminok Őrsi Gergely üzenetét.

Őrsi Gergely a hivatalában Fotó: Németh Dániel/444

A polgármester az óbudai korrupciós gyanúsítottjaként van letartóztatásban, legalább október 4-ig. A gyanú szerint vesztegetési pénzt fogadott el egy parkfenntartási munkákat végző céget irányító vállalkozótól. Őrsi mellett más politikusok is letartóztatásban vannak, a 13 év alatt kifizetett vesztegetési pénz a gyanú szerint meghaladja a 2 milliárd forintot.

A poszt szerint Őrsi azért ezt a képzést választotta, hogy amint kiengedik, ki tudja cserélni a Széll Kálmán téren az elkorhadt padokat, ha még nem javították meg azokat. Egy részét korábban megcsinálta, de már nincsenek túl fényes állapotban.