Gipszkartonozni tanul a letartóztatásban lévő Őrsi Gergely

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„Szeptember 1-jén nekem is kezdődik a tanév, tanulok, amit lehet és amit polgármesterként is használni fogok: elkezdem a könnyűszerkezet-és gipszkartonépítő képzést” – tették közzé az adminok Őrsi Gergely üzenetét.

Őrsi Gergely a hivatalában
Fotó: Németh Dániel/444

A polgármester az óbudai korrupciós gyanúsítottjaként van letartóztatásban, legalább október 4-ig. A gyanú szerint vesztegetési pénzt fogadott el egy parkfenntartási munkákat végző céget irányító vállalkozótól. Őrsi mellett más politikusok is letartóztatásban vannak, a 13 év alatt kifizetett vesztegetési pénz a gyanú szerint meghaladja a 2 milliárd forintot.

A poszt szerint Őrsi azért ezt a képzést választotta, hogy amint kiengedik, ki tudja cserélni a Széll Kálmán téren az elkorhadt padokat, ha még nem javították meg azokat. Egy részét korábban megcsinálta, de már nincsenek túl fényes állapotban.

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Gazda Albert
POLITIKA