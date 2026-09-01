Három embert ölt meg egy montenegrói lőtéren egy orosz férfi, majd öngyilkos lett

Hármas gyilkosság történt hétfőn Montenegróban, egy Danilovgrad közelében található lőtéren – írja az MTI.

A rendőrség egy 30 éves orosz állampolgárt, Mihail Nyikolajevics Sabunyint gyanúsított a három ember meggyilkolásával. A férfit kedd hajnalban találták meg Herceg Novi közelében, elfogása közben azonban tüzet nyitott a rendőrökre, majd öngyilkos lett.

A rendőrség szerint Sabunyin az elmúlt napokban többször is megfordult a Ceska zbrojevka nevű danilovgradi lőtéren. Hétfőn próbalövészeten vett részt, majd bement az épületbe, ahol a gyanú szerint lelőtt három férfit. Az áldozatok 20, 24 és 67 évesek voltak, mindhárman a lőtéren dolgoztak.

A kép illusztráció. Fotó: SAVO PRELEVIC/AFP

A férfi ezután az egyik áldozat fekete Seat Cordoba típusú autójával menekült el. A járművet hétfő este Podgorica közelében, Rogaminál, egy réten találták meg. A rendőrség szerint Sabunyinnál fegyver és lőszer volt, ezért veszélyesnek minősítették, és nagy erőkkel kezdték keresni.

A hatóságok mozgósították teljes rendelkezésre álló állományukat, Podgoricában és környékén ellenőrzőpontokat állítottak fel, a Danilovgradból a főváros felé tartó járműveket pedig egyenként átvizsgálták. A rendőrség arra kérte a lakosságot, hogy legyen különösen óvatos, és ha valaki meglátja a gyanúsítottat, ne próbálja feltartóztatni, hanem azonnal értesítse a hatóságokat.

Sabunyin aztán Podgoricából taxival jutott el Herceg Noviba. Kedd hajnalban, 3 óra 35 perc körül találták meg a Topla városrész feletti erdőben. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfit körbezárták, mire tüzet nyitott az egyenruhásokra, majd saját fegyverével öngyilkos lett. Az akcióban egyetlen rendőr sem sérült meg.

A rendőrség azt írta, a podgoricai felső ügyészséggel együttműködve folytatja a vizsgálatot, hogy feltárják a történtek valamennyi körülményét, valamint a hármas gyilkosság indítékát.

Milojko Spajic montenegrói miniszterelnök részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak és barátainak, és közölte, hogy a hatóságok mindent megtesznek az ügy körülményeinek tisztázásáért. A montenegrói kormány a tragédia miatt szeptember 1-jét és 2-át gyásznappá nyilvánította. Danilovgradban a tanévkezdést is elhalasztották, az iskolákban szeptember 3-án, csütörtökön kezdődik meg a tanítás.