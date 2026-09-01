Hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt nyomoz a rendőrség az Eximbank ellen

A Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) átvilágítása után négy ügyben tett feljelentést a Gazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára még júliusban, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pedig most közölte, hogy az ügyben nyomoznak.

Hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt indult büntetőeljárás, hétfőn több ezer oldalnyi iratanyagot foglaltak le a minisztériumtól, amelyeket a belső vizsgálat során szerzett be a tárca.

A kormány eddig 22 ügyben tett feljelentést – ez követhető egy kormányzati oldalon -, ezek összesen 2128 milliárd forint közpénzt érintenek. A fele az Eximbankhoz kötődik.

A kormány korábban azt közölte, a bank átvizsgálásakor kiderült, nagy kockázatú, gyenge biztosítékok mellett nyújtottak jelentős összegű hiteleket. A négy ügylet kedvezményezettjei között a volt kormányfő vejéhez és az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető érdekeltségek bukkantak fel. A négyből az egyik konkrét ügy, hogy két nap alatt dönthettek a Tiborcz-érdekeltség 59 milliárd forintos hiteléről. (via MTI)