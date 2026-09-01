Megszüntetheti a kormány a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát

Egy kormányhatározat szerint át kell világítani a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát (SZTFH), és meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet megszüntetni azt. Az erről szóló jelentést szeptember végéig kell elkészítenie Görög Márta igazságügyi miniszternek.

Az SZTFH-t 2021-ben hozták létre – a NER-ben Rogán Antal alatt volt -, a feladatai közé tartozik a szerencsejátéktól a trafikok felügyeletéig sok minden.

Fotó: sztfh

A bányafelügyelet is ide tartozik, ez a hivatal szabta ki az Orbán család egyik cégére a lehető legmagasabb büntetést.

A feladatait más állami szervek vennék át.

Az SZTFH hosszú közleményben reagált/tiltakozott, amit azzal kezdtek, hogy a működésükről kizárólag az országgyűlésnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel, és ennek mindig eleget is tettek, majd sorolták az elért eredményeket, és azzal érveltek, több olyan állami feladat van, amihez önálló szervre van szükség, az uniós jog alapján is. Az átvilágításban együttműködnek a kormánnyal.