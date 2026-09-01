Pardavi Márta, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke is jelölt a Václav Havel Emberi Jogi Díjra

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Pardavi Márta, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke is bekerült a 2026-os Václav Havel Emberi Jogi Díj három döntőse közé – jelentette be kedden az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE).

A díj kiválasztó testülete szeptember 1-jén, Prágában ülésezett, és három jelöltet választott ki a szűkített listára. Erre Pardavi Márta mellett az iráni–amerikai újságíró és nőjogi aktivista Masih Alinejad, valamint az iráni emberi jogi ügyvéd, Nasrin Sotoudeh került be.

A PACE méltatása szerint Pardavi Márta évtizedek óta dolgozik a menedékkérők, a menekültek és más, nemzetközi védelemre szoruló emberek jogainak védelméért. A Magyar Helsinki Bizottság társelnökeként régóta figyelemmel kíséri a rendvédelmi szervek és az igazságszolgáltatás emberi jogi gyakorlatát, és rendszeresen felszólal azokkal a jogszabályokkal szemben, amik szűkítik a civil szervezetek mozgásterét vagy korlátozzák magyarországi finanszírozásukat.

Fotó: Németh Dániel/444

A díj indoklása szerint Pardavi jogi és érdekvédelmi munkájával hozzájárult az Európa határain kiszolgáltatott helyzetbe kerülő emberek védelméhez, és az egyre erősebb politikai és intézményi nyomás ellenére következetesen kiállt a jogállamiság mellett.

A Václav Havel Emberi Jogi Díjat minden évben olyan személyeknek vagy szervezeteknek ítélik oda, akik kiemelkedő civil társadalmi munkát végeznek az emberi jogok védelmében Európában vagy azon kívül. A díjat az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése a Charta 77 Alapítvánnyal közösen adja át.

„Az idei választás különösen ráirányítja a figyelmet a női emberijog-védők nélkülözhetetlen szerepére és rendkívüli bátorságára. Ennek különös szimbolikus jelentőséget ad, hogy 2026-ban ünnepeljük Václav Havel születésének 90. évfordulóját. Örömmel tölt el, hogy mindhárom jelölt megtestesíti azokat az értékeket és azt az örökséget, amelyek jegyében a díjat létrehozták: az elvhű bátorságot, az erkölcsi integritást, valamint az emberi méltóság és az alapvető szabadságjogok védelme iránti kivételes elkötelezettséget, még politikai nyomás közepette is”

– mondta Petra Bayr, a PACE elnöke a döntősök bejelentésekor.

A 2026-os Václav Havel Emberi Jogi Díj nyertesét szeptember 28-án, a PACE strasbourgi őszi plenáris ülésszakának megnyitóján jelentik be. A 2013-ban alapított díj 60 ezer eurós pénzjutalommal, valamint egy trófeával és oklevéllel jár.

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