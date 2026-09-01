Pokolgépet robbantottak fel egy elektromos elosztó központnál Kelet-Németországban

Több robbanó- és gyújtószerkezetet találtak Németországban, a brandenburgi Preilack transzformátor-állomásnál, a Jänschwalde-i hőerőművének közvetlen közelében.

A hatóságok kedd reggel észlelték a vezetékek megrongálódását. A helyszínre érkező tűzszerészek megkezdték a szerkezetek hatástalanítását és a nyomrögzítést. A rendőrség tájékoztatása szerint a lakosság nem volt veszélyben, és az incidens nem okozott fennakadást az áramellátásban.

Az erőmű üzemeltetője támadásról beszél, míg a hatóságok egyelőre vizsgálják a szabotázskísérlet hátterét és az esetleges elkövetők kilétét. (via Die Zeit)