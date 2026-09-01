Visszaadja parlamenti mandátumát és visszavonul a politikától Keir Starmer volt brit miniszterelnök. Starmer, aki július végén távozott a kormányzó brit Munkáspárt éléről és a miniszterelnöki tisztségből, kedden jelentette be, hogy lemond alsóházi képviselői megbízatásáról is, és a jövőben „nemzetközi ügyekkel” kíván foglalkozni.

Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP

A volt kormányfő, aki észak-londoni választókerületének helyi hírportálja, a Camden New Journal keddi kiadásának nyilatkozva fedte fel döntését, meglepetést okozott bejelentésével, ugyanis amikor júliusban távozott pártvezetői és miniszterelnöki tisztségéből, a BBC-nek nyilatkozva még határozottan leszögezte, hogy a 2029-ben esedékes parlamenti választásokig megtartja alsóházi képviselői mandátumát.

Starmer döntése azt is jelenti, hogy új választást kell kiírni a londoni Holborn és St Pancras választókerületben, ahol 2015 óta képviselő, és amely régóta munkáspárti fellegvárnak számít. (via MTI, BBC)