A kormányváltás óta nem volt még ennyire gyenge a forint

Az elmúlt két napban gyakorlatilag lejtőre került a hazai fizetőeszköz az euróval szemben, a kedd reggeli 365 forintos jegyzésről szerda délelőttre a lélektani határnak is tekinthető 370-es szintig gyengült. Legutóbb még az áprilisi választás előtti napokban volt ennyire gyenge a hazai fizetőeszköz.

A Portfolió szerint a folyamat hátterében több tényező is meghúzódik. Egyrészt nem kedvez a forintnak a dollár és az amerikai hozamok erősödése, ezek hatására ugyanis jellemzően csökken a feltörekvő piaci eszközök vonzereje. Emellett további kockázatot jelent az olaj drágulása: a Brent hordónkénti ára 95 dollár fölé emelkedett, ami egy energiaimportőr ország esetében ronthatja a külső egyensúlyi és inflációs kilátásokat.