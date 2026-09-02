Esett egy kis eső, és azonnal lopni kezdték a vizet a mátrai patakból

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Illegális buheragát a Mátrában, a Toka-patakon

Augusztus közepe után kétszer is esett a Mátrában. Nem nagy, nem áztató esők voltak ezek, de az aszályos előzmények után így is óriási fellélegzést jelentett, hogy a teljesen vagy majdnem kiszáradt patakokban csörgedezni kezdett némi víz. Arról, hogy az örömteli eseménynek voltak nem annyira vidám következményei is, először Litkai Gergely humorista és környezetvédő aktivista augusztus 25-ei posztjából lehetett hallani. Litkai fotókkal illusztrálva számolt be arról, hogy valaki illegális minigátat épített a Gyöngyösoroszi felett eredő Toka-patakon, nem messze a gyöngyösi állatkerttől, hogy a duzzasztott részről kiszivattyúzza a vizet.

A helyzet a fényképek alapján is eléggé egyértelműnek tűnt, hiszen szivattyúkat és tömlőket is találtak a helyszínen.