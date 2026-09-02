Kiderült, hogy a Bank of America alelnökét szúrta agyon a Times Square-en késelő őrült

Az áldozat és gyilkosa

Kiderült, hogy a második legnagyobb USA-beli pénzintézet, a Bank of America egyik alelnöke volt az a 32 éves járókelő, akit egy mentális problémákkal küzdő nő hétfőn fényes nappal halálra késelt Manhattan legforgalmasabb kereszteződésében. A támadás a rendőrség szerint teljesen véletlenszerű és ki nem provokált volt. A tettes, a 49 éves Pamela Cisneros két nagy késsel a kezében támadt neki a járókelőknek a Times Square-en, majd két ember leszúrása után nekiment a kiérkező rendőröknek is, akik agyonlőtték.

Most kiderült, hogy az áldozat egy 32 éves nő, Erin Piacenti, a BoA egyik alelnöke - jelenti a Reuters. Ezt a nagybank egy belső körlevelében is megerősítette. A pénzintézet manhattani irodája a Times Square egyik sarkán álló felhőkarcolóban található. A támadásban egyébként egy 68 éves férfi is megsérült, de ő már jól van.