Kilenc éve várták, hogy elítéljék az egész Európát sokkoló újságíró-gyilkosság felbujtóját, de felmentették a vádlottat

Kilenc évvel azután, hogy autójába rejtett bombával felrobbantották Daphne Caruana Galizia máltai oknyomozó újságírót, felmentette az esküdtszék az üzletembert, akit a bérgyilkosság megrendelésével vádoltak. A vallettai esküdtszék szerdán 8:1 arányban úgy döntött, hogy Yorgen Fenech nem bűnös.

A máltai újságirónő 2017-es megyilkolása a szlovákiai Kuciak-gyilkosság mellett az utóbbi évtized legsúlyosabb és legbrutálisabb támadása volt Európában a sajtó ellen, már ha Oroszországot média és politikai gyilkosságok szempontjából most nem tekintjük Európának.

Daphne Caruana Galizia Málta legismertebb oknyomozója volt, aki éveken át tárta fel a szigetország politikai és üzleti elitjének korrupciós ügyeit. A 2017. október 16-án történt merénylet – amikor egy autójába szerelt pokolgép végzett vele – nemcsak Máltán, hanem egész Európában komoly felháborodást váltott ki. Joseph Muscat miniszterelnök is ebbe az ügybe bukott bele, miután a kormányát súlyosan bírálták a nyomozás hiányosságai miatt.

Emberek egy Daphne Caruana Galiziára emlékező mise után. Fotó: MATTHEW MIRABELLI/AFP

A merénylet után három férfit ítéltek el azért, mert részt vettek a gyilkosság végrehajtásában, de az sokáig nyitott kérdés volt, hogy ki adott megbízást. Fenechet azzal vádolták, hogy ő rendelte meg és fizette ki a 2017-es merényletet. Az ügyészek szerint érdekeltsége lehetett abban az energiaprojektben is, amelyről Caruana Galizia nem sokkal a halála előtt kezdett írni. Az üzletember, aki akár életfogytiglanit is kaphatott volna, végig tagadta a vádakat.

A szerdai felmentés után Fenech családja ünnepelt, Caruana Galizia hozzátartozói azonban sírva fogadták az ítéletet. A család közleményében azt írta: a döntés újra megmutatta, hogy azok az intézményi problémák, amelyek lehetővé tették az újságírónő meggyilkolását, továbbra sem oldódtak meg.