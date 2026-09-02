Létszámstopot rendelt el Karácsony Gergely a főváros anyagi nehézségei miatt

Karácsony Gergely utasítására szeptember 1-től visszavonásig új kötelezettségvállalásra csak előzetes főpolgármesteri jóváhagyással kerülhet sor a Fővárosi Önkormányzatnál (kivéve a pályázati forrásokból megvalósuló projektekhez elengedhetetlen kötelezettségvállalásokat, amelyekre már volt előleg az adott projekt támogatójától), írja a Magyar Hang. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden kifizetést felfüggesztenek, ami vonatkozik egyébként a fővárosi frakciók és bizottságok kereteire is, vagyis ők sem vállalhatnak plusz kiadásokat. Ehhez hasonlóan a Főpolgármesteri Hivatalban a beszerzésekkel kapcsolatban új kötelezettségvállalásokra csak főpolgármesteri engedéllyel kerülhet sor. Emellett a Fővárosi Önkormányzathoz jelenleg tilos új munkaerőt felvenni az anyagi nehézségek miatt. A lap értesülését a Fővárosi Önkormányzat is megerősítette.

Fotó: Németh Dániel/444

A sajtóosztály szerint azért volt szükség minderre, hogy meglegyen a bérkifizetések zökkenőmentes fedezete (havi szinten 3 milliárd forint) addig is, amíg nem születik megállapodás a főváros és a kormány között Budapest anyagi helyzetének rendezésére.

Emellett jelenleg mínusz 65 milliárd forint van Budapest bankszámláján, miközben hamarosan több hitelt is vissza kell fizetnie a fővárosnak. Szeptember 18-án lejár a folyószámlahitel-szerződés az OTP-vel, vagyis ezt a 65 milliárdot – ami addigra még magasabb összeg lesz – vissza kell fizetni teljes egészében, illetve a BKK és a BKV összesen 45 milliárdos hiteleit is vissza kell fizetnie a cégeknek a hó végéig. Reményeik szerint ezt az összesen több mint 110 milliárdos összeget az iparűzési adó szeptember közepén Budapesthez beérkező részlete fogja fedezni.