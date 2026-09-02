Miben hasonlít a bicikli az elektromos autóra?

A bicikligyártásban az összeszerelőknek sokkal kisebb szerep jut, mint a hagyományos autógyártásban. Még akkor is, ha tudnak márkázni, mint az Accell. A valódi értéket a fékrendszer, a váltó (pl. Shimano) és e-bike esetén az akkumulátor és a “drive system” (pl. Bosch) adják.
A CATL az akar lenni az elektromos autóknál, mint a Bosch az elektromos bicikliknél.
Egy magyar kísérlet az elektromos bicikli értékláncba való magas szintű bekapcsolódásra.
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