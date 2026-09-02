Nemi erőszak, Molotov-koktél, megrohamozott tábor: teljes a káosz Ceutában, ahol a spanyol miniszterelnök hazugsága ellenére 5000 menekült él még az utcán

Egy férfit vezetnek el a rendőrök egy fogadóállomás előtt gyülekező menekültek közül Ceutában 2026. szeptember 1-én. Fotó: ANTONIO SEMPERE/AFP

Levegőbe tüzelő rendőrök, kődobálás, helyieket erőszakoló menekültek, menekülteket erőszakoló helyiek: totális káoszba fulladt az élet Ceutában, az észak-afrikai spanyol enklávéban, amit egy hónappal ezelőtt sok tízezer menekült rohamozott meg. Az ok: kiderült, hogy Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök állítása arról, hogy a július 30-án beúszó marokkói menekültek lényegében mind hazamentek, egyszerűen hazugság volt. A 80 ezres városban a valóságban legalább 5000 menekült maradt és tartózkodik azóta is az utcán, köztük becslések szerint 1400-1600 gyerek. A Politico szerint közülük 1200-an felnőtt kísérő nélküli kiskorúak, akiket nemsokára a spanyol anyaországba szállítanak át, így megdőlt Sánchez azon állítása is, hogy az akció nyomán nem jutnak be tömegek az Unió területére.

A világ Sánchez hazugsága miatt egy ideje nem figyelt a városra, ám a helyzet mostanra az elviselhetetlenségig fokozódott. A BBC a spanyol ügyészségre hivatkozva azt írja, hogy a beúszás óta eltelt egy hónap során 23 szexuális erőszak történt a városban, ebből 9 gyerekkorúak ellen. Összehasonlításképpen: 2025-ben egy év alatt történt összesen 52 ilyen eset Ceutában. Egy részleges adatból az is kiderül, hogy az ügyekben mind a menekültek, mind a kiszolgáltatott menekült nőkre vadászó európaiak érintettek. A BBC ugyanis azt írja, hogy az elkapott gyanúsítottak között 4 marokkói, 3 spanyol és 1 belga van. A város főügyésze szerint a legrosszabb helyzetben a fiatal menekült lányok vannak. Silvia Rojas azt nyilatkozta, hogy jóval több gyermekkorú menekült lányt és nőt érhetett támadás, de sokan nem tesznek feljelentést. Egy 24 éves marokkói nő elmesélte a BBC-nek, hogy miután az életét kockáztatva bejutott a városba, egyik este a menekült társai, nők és férfiak között aludva érte szexuális inzultus. Susana Ascaso, a ceutai egyetemi kórház baleseti sebésze szerint augusztusban több, nemi erőszak során megsérült áldozatot kezeltek, akik közül a legfiatalabb 10 éves volt.

Az utcai erőszak kölcsönös a városban: fiatal menekült férfiak csoportjai többször is köveket dobálva támadtak rendőrökre és katonákra, sőt a múlt héten már Molotov-koktélt is dobtak egy ellenőrzést végző katonai egységre. De a hatóságoknak akkor is közbe kellett lépniük, amikor helyiek egy csoportja megrohamozta a menekültek egyik rögtönzött szálláshelyét és felgyújtotta az ingóságaikat. Ezen a héten pedig már volt tömegoszlatás levegőbe leadott rendőrsortűzzel.

Sánchez miniszterelnök hétfőn megismételte azt az állítását, hogy aki gazdasági okokból menekült Ceutába, az nem fog menedékjogot kapni és kiutasítják. A spanyol vezetésnek annyira nincs valós ötlete a krízis megoldására, hogy most azt tervezik, hogy a királyt Ceutába küldve próbálják csillapítani a helyzetet.