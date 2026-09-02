Összekeverték a mintákat a laborban, mégsem azbeszttel szennyezett a parkoló Nagykanizsán

Egészségügy

Újból megnyitották Nagykanizsán a Széchenyi téren július elején lezárt parkolót, mert kiderült, hogy a laborban összekeverték a mintákat, mégsem volt azbeszttel szennyezett a burkolat, de a városban újabb helyeken pozitív lett a vizsgálat – közölte a polgármester.

Horváth Jácint arról számolt be, hogy újabb méréseket végeztek az elmúlt hónapban az azbesztgyanús helyszíneken, és ismét megvizsgáltatták a Széchenyi téren korábban pozitívnak jelzett parkoló mészkővel borított részét. „Gyanús volt ugyanis, hogy a korábbi mérésben nem a bazalt, hanem a mészkő jelzett pozitív mintát”, de bevizsgáltatták a parkoló bazaltos burkolatát is, és mindkét minta negatív lett – közölte.

Azbesztszennyezett út Szombathelyen
Fotó: Németh Dániel/444

Kiderült, hogy „a korábbi mérés során a laborban összecserélték a Széchenyi téri mintát egy olyan mintával, amely nincs kint Nagykanizsa közterületein”. A teljes bizonyosság érdekében a polgármester újabb méréseket rendelt el a parkoló egészére, és a friss eredmény igazolta, hogy a terület azbesztmentes, így a parkolót délután újból megnyitották.

De Horváth Jácint azt írta, további mintákat küldtek a laborba elsősorban közterületekről, lakossági bejelentések alapján, és ezekből két minta pozitív lett:

  1. Az Eötvös téri és a Deák téri fák környékén lerakott szürke bazaltkő, ami nem a gyalogos felület része, így a kiporzás veszélye minimális, de Horváth elrendelte az azonnali kalcium-kloridos kezelést, és előkészítik a kőzúzalék cseréjét.
  2. Egy magánszemély által a saját ingatlana előtt, de közterületen elhelyezett bazaltzúzalék. Az ingatlantulajdonost már korábban is kérték, hogy tisztázza a kő eredetét, de ezt nem tette meg, most viszont már felszólítják a szennyezett kő eltávolítására. (MTI)
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