Összekeverték a mintákat a laborban, mégsem azbeszttel szennyezett a parkoló Nagykanizsán

Újból megnyitották Nagykanizsán a Széchenyi téren július elején lezárt parkolót, mert kiderült, hogy a laborban összekeverték a mintákat, mégsem volt azbeszttel szennyezett a burkolat, de a városban újabb helyeken pozitív lett a vizsgálat – közölte a polgármester.

Horváth Jácint arról számolt be, hogy újabb méréseket végeztek az elmúlt hónapban az azbesztgyanús helyszíneken, és ismét megvizsgáltatták a Széchenyi téren korábban pozitívnak jelzett parkoló mészkővel borított részét. „Gyanús volt ugyanis, hogy a korábbi mérésben nem a bazalt, hanem a mészkő jelzett pozitív mintát”, de bevizsgáltatták a parkoló bazaltos burkolatát is, és mindkét minta negatív lett – közölte.

Azbesztszennyezett út Szombathelyen Fotó: Németh Dániel/444

Kiderült, hogy „a korábbi mérés során a laborban összecserélték a Széchenyi téri mintát egy olyan mintával, amely nincs kint Nagykanizsa közterületein”. A teljes bizonyosság érdekében a polgármester újabb méréseket rendelt el a parkoló egészére, és a friss eredmény igazolta, hogy a terület azbesztmentes, így a parkolót délután újból megnyitották.

De Horváth Jácint azt írta, további mintákat küldtek a laborba elsősorban közterületekről, lakossági bejelentések alapján, és ezekből két minta pozitív lett: