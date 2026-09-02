Robbanás volt Augsburg főpályaudvarán, ketten megsérültek

Robbanás történt Augsburg főpályaudvarán, ami miatt jelenleg is rendőri akció van folyamatban. A hatóságok tájékoztatása szerint a közúti forgalomban és a tömegközlekedésben is fennakadások vannak a történtek miatt az állomás környékén.

A jelentések szerint egy azonosítatlan tárgy robbant fel a pályaudvar átjárójában. Két ember könnyebb sérüléseket szenvedett. A robbanás okáról egyelőre még nem állnak rendelkezésre pontosabb információk.

A rendőrség legutóbbi közlése szerint a pályaudvart teljes egészében lezárták, és felfüggesztették a vonatközlekedést egy gyanús tárgy miatt. (Süddeutsche Zeitung)