Személyesen kapta el a gyömrői polgármester az iskolai menzáról lopó konyhás néniket, 6 kiló sajtból 0,9 maradt a gyerekeknek

Maga Kisberk Szabolcs ex-újságíró, Gyömrő polgármestere érte tetten a helyi Fekete István Általános Iskola négy konyhai alkalmazottját, akik éppen ellopták volna a gyerekeknek szánt élelmiszert. Az esetről videót is publikált.

A konyhások a hivatalos munkaidő vége előtt egy órával indultak haza telepakolt szatyrokkal a konténeriskolából, amikor odalépett hozzájuk a polgármester, és megkérte őket, hogy mutassák meg, mi van a csomagokban. Egyenlően elosztva, ugyanannyit vittek volna haza az áltisoknak szánt szendvics-alapanyagokból, tehát nem a megmaradt ételeket vitték haza, ami sok konyhán természetes.

Bő öt kiló sajt a hatból.

Bár népbetegség, ezek a konyhás nénik nem voltak szívbajosak: az önkormányzat posztja szerint 6 kiló reszelt sajtból 5,1 kilót vittek haza és 0,9 kilót hagytak meg a több száz iskolásnak. Ennek köszönhetően így nézett ki az aznapi sajtos szendvics:

A szintén 6 kiló sonkás felvágottból 3,5 kilót vittek el, és 2,5-et adtak oda a gyerekeknek. A 6 kiló margarint igazságosan elfelezték a csimotákkal. (Milyen izgalmas, már-már újhullámos szendvicsrecept, amiben azonos mennyiségű sajt, sonka és margarin szerepel.)

Volt náluk ezen felül közel 3 kiló zöldpaprika, 5 kiló őszibarack, zacskós levesgyöngy, több kész szendvics, több tányér készétel és a poszt szerint „még diétás menü is”, mintha azt ellopni speciálisan főbenjáró bűn lenne. A beszámoló szerint „az egyik hűtőben pedig kilószámra volt elrejtve maradék köret.”

A bejegyzés szerint

„A tetten ért elkövetők ellen a polgármester feljelentése alapján rendőrségi eljárás indult, úgy tudjuk mind a négyen beismerő vallomást tettek. Kisberk Szabolcs azonnali hatállyal, fegyelmi kíséretében rúgta ki mind a négy konyhást.”

Az ügyben megkerestem a Pest megyei rendőrséget. Annyi egyből kiderült, hogy valóban fut ilyen nyomozás, amint megkaptuk a részletes választ, frissítem a cikket.