Beérett a fenyőbogyó, erre akkora szexbulit tartott a világ egyik legritkább madárfaja, a kakapó, hogy durván megugrott az állománya

Vidáman szökdécselő kakapó

A világ egyik legritkább madara és az állatrajongók egyik favoritja a röpképtelen új-zélandó óriáspapagáj, a magyar Gombóc Artúr mintájául szolgáló dagadt, aranyos, föld alatti üregekben élő, de az evés és a szórakozás kedvéért erős lábával fára mászó kakapó. Aki éjszakai életet él, a jókora, 2-4 kilós teste pedig jellegzetes dohos-édeskés illatot áraszt. Annyira illatos, hogy gyakran csak emiatt jönnek rá, hogy ott van, mert egyébként a mimikri nagymestere.

Fotó: DON MERTON/AFP

A kakapó igazi fura madár: az emberrel barátságos és érdeklődő, saját fajtársaival viszont mogorva és verekedős. Az evolúciója során azért vált röpképtelenné, mert nem fenyegette semmiféle négylábú ragadozó, a madarakat pedig azzal kerülte el, hogy áttért az éjszakai életmódra. Ám az európaiak által behozott házi- és vadállatok plusz az emberek úgy megtizedelték az állományát, hogy a kilencvenes évek közepére 51 példány maradt belőle, akiknek a kutatók mind név szerint ismertek. Ezután komoly akció indult a megmentésükre: a megmaradt példányokat három kisebb, lakatlan, csak erdővel borított és ragadozóktól mentes szigetecskére telepítették.

Fotó: DON MERTON/AFP

De a számuk így is lassan nőtt csak, köszönhetően például a furcsa szaporodási szokásaiknak. Nem évente raknak fészket, hanem akkor, amikor jó formába lendülnek, átlagosan 2-4 évente, ami viszont a rendelkezésre álló táplálék mennyiségétől függ. A kedvencük nem a csokoládé, hanem egy rimu nevű helyi örökzöld fenyőféle termése, egy piros bogyó. Idén viszont olyan ritka jó volt a rimubogyó-felhozatal, hogy a kakapókon a faj megfigyelésének kezdete óta soha nem tapasztalt szexmánia lett úrrá: boldog-boldogtalan párzani kezdett, fantasztikus eredménnyel: a buli előtt 235 kakapóból állt az állomány, mostanra viszont 90 fióka született, így már 325-en vannak.

Úgyhogy ha beszélnének, a köszönésük valószínűleg valami olyan kisgazdás szöveg lenne, hogy „jó termést!"