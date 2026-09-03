Gengszterváltás az időjárásban: jövő héten jön az ősz, a hideg és talán az eső is

Illusztráció: Mohammed Abed/AFP

Évszakváltó front söpör át Magyarországon valamikor a jövő hét közepén az előrejelzések szerint. A legvalószínűbb napja a szerda, de az előrejelzések minden nappal finomodni fognak. Az évszakváltó front nem funkciótlan viccelődés, hanem valós szakkifejezés. Az időjárást gyökeresen és tartósan megváltoztató, az új évszak kezdetét jelző frontokat nevezik így. Ezeket arról lehet például felismerni, hogy mögöttük az egész kontinens vagy akár egy egész félteke áramlási rendszerei megváltoznak.

A várt, több központú frontrendszer kapásból 10-12 fokos lehűlést és záporokat-zivatarokat hozhat, de az Időkép szerint az még nem látszik világosan, hogy mennyi csapadék kísérheti.

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