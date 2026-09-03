Háromhetes ülésezési rendre áll át a parlament szeptember végétől

Háromhetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től – közölte a házbizottság csütörtöki ülését követően az MTI-vel az Országgyűlés alelnöke.

Hallerné Nagy Anikó azt mondta, hogy az úgynevezett „A” heteken hétfőtől csütörtökig, bizonyos esetekben pedig péntekig tartanának plenáris üléseket. A „B” heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, szükség esetén azonban további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők a harmadik, „C” hétre tervezhetik választókerületi és egyéb munkáikat. Várhatóan a „B” és „C” heteken hívnák össze az állandó és az eseti bizottságokat úgy, hogy azok ülései ne ütközzenek a plenáris ülésekkel. A házbizottság ülésén a javaslatot minden frakció támogatta, és ez a menetrend a közlemény szerint az Országgyűlés Hivatala számára is kiszámíthatóbbá teszi a tervezést.

A politikus azt mondta, a nyári rendkívüli ülésszak idején az uniós pénzek hazahozatala miatt volt szükség arra, hogy a parlament minden hétfőn és kedden ülésezzen. Hangsúlyozta, hogy az átállás nem csökkenti a plenáris ülésnapok számát és nem lassítja a törvényalkotást, viszont szervezhetőbbé teszi a bizottsági munkát, és több időt hagy a képviselőknek a választókerületeikre. A jogalkotási folyamat a tervek szerint év végéig 83 jogszabályt érint majd.

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Arra a felvetésre, hogy a Fidesz–KDNP-kormányok idején is háromhetes rendben ülésezett az Országgyűlés, Hallerné Nagy Anikó azt mondta: a technikai és logisztikai munkarend nem politikai kérdés. Szerinte most is az a cél, hogy a parlamenti és hivatali munka tervezhetőbb legyen.

A parlament jövő hét hétfőn és kedden tartja az őszi rendes ülésszak első két ülésnapját. Az üléseket várhatóan ismét Forsthoffer Ágnes házelnök vezeti.

Magyar Péter miniszterelnök jelezte, hogy hétfőn és kedden is napirend előtt kíván felszólalni. Hétfőn az Országgyűlés három, a közelmúltban elhunyt egykori képviselőről emlékezik meg, majd várhatóan megválasztják a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőit és tagjait. Ezt interpellációk, azonnali kérdések és kérdések követik.

Kedden a képviselők több szavazást tartanak, megválasztják a Független Közmédia Testület tagjait és elnökét, valamint döntenek Szentkirályi Alexandra és Latorcai Csaba mentelmi jogának felfüggesztéséről. Ezután megkezdődik a költségvetés módosításának általános vitája, majd több, köztük budapesti ingatlanfejlesztésekkel, közúti közlekedéssel, építészettel, büntetőjoggal és veszélyhelyzeti rendeletekkel kapcsolatos törvényjavaslatot tárgyalnak.

Hallerné Nagy Anikó azt is elmondta, hogy a házbizottság ülésén szóba került a plenáris vitákban felmerülő személyes érintettség szabályozása. Az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság erről még nem készítette el állásfoglalását, addig szükség esetén figyelmeztetést és rendreutasítást alkalmazhatnak.