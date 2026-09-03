Már csak napok kérdése, és az időjárás állítólag évszaknak megfelelően fog viselkedni

A meteorológiai előrejelzések szerint a jövő hét közepén jelentős fordulat várható az időjárásban, ami véget vethet a jelenlegi, nyárias jellegű periódusnak – írja az Időkép.

A jelenlegi számítások szerint jövő hét szerdán, a késő délutáni órákban kezd északnyugat felől csökkenni a hőmérséklet: akár 10–12 fokos eltérés is kialakulhat a nyugati és keleti régiók között.

Még az Időkép is úgy fogalmaz, hogy halkan merik csak mondani, de még az is benne lehet a pakliban, hogy a front átvonulása csapadékban bővelkedne. Várjuk ki a végét. Mindenesetre valószínűsíthető, hogy a front érkezésekor erőteljesebb felhőzetnövekedésre, záporok-zivatarok kialakulására és szokás szerint feltámadó északnyugati szélre számíthatunk majd.

Sőt, csütörtöktől hűvösebb légtömegekre is, maximum 24 fokkal, ami azt jelenti, hogy több hónapnyi pihentetés után elő lehet venni a pulóvereket.