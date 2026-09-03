Münchenben gyújtószerkezetet dobtak több épületre védelmi ipari vállalatok közelében

A München keleti városrészében található Mühldorfstrassén gyújtószerkezeteket dobtak egy autóból szerda éjjel több épületre védelmi ipari vállalatok közelében - tudatta csütörtökön a müncheni rendőrség szóvivője.

A rendőrséget egy szemtanú riasztotta éjfél körül, és az egyik gyújtószerkezetet a helyszínelők azonnal eloltották, míg egy másikat sikeresen hatástalanítottak - mondta a szóvivő. Közölte azt is, hogy a bűncselekmény elkövetésével két bolgár állampolgárt, egy 28 éves nőt és egy 38 éves férfit gyanúsítanak, akiket egy benzinkútnál igazoltattak, majd őrizetbe vettek.

Fotó: MATTHIAS BALK/dpa Picture-Alliance via AFP

Német híroldalak szerint a Rohde & Schwarz technológiai vállalat székháza előtti építkezésre dobták a szerkezeteket a védelmi iparban is tevékenykedő cég a kormányzati szervek és a hadsereg számára nyújt biztonsági technológiai és kommunikációs szolgáltatásokat. (via MTI)