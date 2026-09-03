Nem egy dollárért ugyan, de már kaphatók a Trump arcképével ellátott egydollárosok

Donald Trump mintegy száz év után az első hivatalban lévő amerikai elnök lett, akinek az arca megjelenik az ország fizetőeszközén: az amerikai pénzverde (US Mint) szerdán dobta piacra az 1 dolláros emlékérmét, amelyen Trump portréja mellett az „In God We Trust” („Istenben bízunk”) felirat látható.

Az érmét az Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulójára készítették, 61 dollárért (nagyjából 21 ezer forintért) árulják 25 darabos tekercsben, míg egy 100 darabos csomag 154,50 dollárba (nagyjából 53 ezer forintba) kerül. A pénzverde honlapján az értékesítés kezdete után néhány órával már az szerepelt, hogy az érmék jelenleg nem kaphatók, de személyesen Washingtonban, a US Mint üzletében működő automatákból is meg lehet vásárolni.

Az érmét „e történelmi nemzeti mérföldkő megünneplésére” készítették, és úgy reklámozzák, mint „egy generációnként egyszer előforduló évfordulóhoz méltó” dizájnt, amely várhatóan a modern érmegyűjtemények egyik kiemelkedő darabja lesz. Érdekesség, hogy bár az érmék aranyszínűek, valódi aranyat egyáltalán nem tartalmaznak, 88,5 százalékban rézből készülnek, a fennmaradó részt pedig cink, mangán és nikkel alkotja.

Az amerikai szövetségi törvény amúgy tiltja, hogy az amerikai pénzeken élő személyek portréja szerepeljen. Trump kongresszusi támogatói olyan törvényjavaslatot nyújtottak be, amely kivételt tenne vele, a javaslat azonban megrekedt a törvényhozásban. A törvényjavaslat benyújtásakor Scott Bessent pénzügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy egy másik hivatalban lévő amerikai elnök már korábban is szerepelt az ország pénzén: az Egyesült Államok 150. évfordulójára 1926-ban kibocsátott fél­dollároson ugyanis az akkori elnök, Calvin Coolidge portréja szerepelt. (BCC)